На Львовщине состоялась хиротония нового епископа УГКЦ

12 июля 2018 года на Украине была совершена архиерейская хиротония нового греко-католического епископа Петра Лозы – викария Сокальско-Жолковской епархии Украинской Греко-Католической Церкви.

Хиротония состоялась во время Божественной Литургии по случаю престольного праздника Кафедрального собора Святых верховных апостолов Петра и Павла в г. Сокаль Львовской области.

Возглавил богослужение Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), ему сослужили архиепископ Игорь Возняк, митрополит Львовский, и епископ Михаил (Колтун), администратор Сокальско-Жолковской епархии УГКЦ. Также участниками Литургии и Чина архиерейской хиротонии стали другие украинские греко-католические епископы и католические епископы латинского обряда, многочисленные священники и верные обоих традиций.

В проповеди к верующим Верховный архиепископ УГКЦ отметил, что перед нашими глазами Христос призвал к епископскому служению и поставил пастырем для народа Божьего ещё одного Своего слугу. Мы стали свидетелями хиротонии нашего собрата – владыки Петра.

Кто такой епископ? Это наследник апостолов. «Сегодня мы получили нового наследника апостолов, который будет нести в мир слово Божие и которому поручено особым образом проповедовать Евангелие, учить людей пути ко спасению», – сказал Блаженнейший Святослав.

Кроме учительской должности, по словам Архиерея, епископ должен ещё освящать народ Божий. То есть передавать всю полноту Святого Духа, которая сегодня на него сошла, Божьему народу, уделять Святые Тайны, рукополагать новых священников, строить Царство небесное на земле и Царство Божее, которое уже есть между нами, как говорит Христос.

Новоизбранный владыка сегодня получил и епископский жезл – знак особого пастырского служения, которое мы называем управлением. То есть вести за собой к Богу, к вечной жизни тех людей, те души, которые Господь Бог ему вверит.

Верующие также наблюдали ещё один жест – руку общения, которую подали новому рукоположенному епископу. После того как он получил епископскую хиротонию, все владыки раскрыли ему свои объятия и каждый сказал: «Мир тебе, мой брат и сослужитель».

«Мы ввели его в коллегию наследников апостолов, его признали одним из нас. Важно, что здесь присутствуют также владыки латинского обряда. Поэтому сегодня владыка Пётр вошёл в общение со всеми наследниками апостолов во Вселенской Церкви, которые находятся в единстве с наследником апостола Петра наших дней. Мы сегодня видели живую икону соборности Вселенской Церкви», – добавил Предстоятель УГКЦ.

Предстоятель особо приветствовал владыку Михаила (Колтуна), правящего архиерея Сокальско-Жолковской епархии. «Вы сегодня получили сотрудника в проповеди слова Божия», – сказал проповедник.

Предстоятель УГКЦ также поздравил владыку Петра с этим днём. «Благодарю Господа Бога, что от имени Святейшего Отца и нашего Синода я был первым, который открыл к вам объятия общения. Помню, как вздрагивало ваше сердце, когда вы услышали о призыве к апостольскому служению. Как непросто вам давалось решение. Но с какой верой вы открылись на Божий призыв! Мы знаем, что с сегодняшнего дня в вашей жизни всё изменится. Но будьте уверены: тот, кто опирается на скалу Петра, не поколеблется вовек», – заверил Глава Украинской Греко-Католической Церкви.



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Епископ Петр Лоза родился 3 июня 1979 года в Колоденцах (Львовская область УССР). В 1997 году вступил в Орден Святейшего Искупителя (редемптористы), принес вечные обеты в 2003 году. Учился в семинарии Редемптористов во Львове (1998-2001 гг.), завершил богослoвское образование в университете в Инсбруке (Австрия), где учился в 2001-2009 гг. После рукоположения в сан священника 26 августа 2008 года служил на приходе УГКЦ в Виннице, а затем был настоятелем храма в Гниздичине-Кохавино. С 2011 по 2014 год был провинциальным советником Львовской провинции Ордена Святейшего Искупителя. С 2014 года — администратор прихода Святых Петра и Павла в Чернигове и одновременно капеллан в двух местных тюрьмах.

12 апреля 2018 года Папа Римский Франциск дал согласие на каноническое избрание Синодом епископов УГКЦ священника Петра Лозы епископом-помощником Сокальско-Жолковской епархии УГКЦ, предоставив ему титулярную кафедру Панио (Panio).

Фото: свящ. Роман Гонтарик

Источник: Департамент информации УГКЦ