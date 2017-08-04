На крыше Красного костела в Минске поселили городских пчел

Мини-пасека появилась на крыше Красного костела в Минске — визитной карточки города. Напомним, в 2015 году настоятель католического прихода святых Симеона и Елены о. Владислав Завальнюк рассказал о своей необычной идее, которую поддержал Минсельхозпрод Беларуси. Однако вскоре появилась информация о переносе даты открытия пасеки на неопределенный срок, по неофициальной информации — из-за негативной оценки инициативы местными властями.

И вот мини-пасека на крыше Красного костела появилась, сюжет об этом показал телеканал «Беларусь1». В центре белорусской столицы, на площади Независимости, в пяти ульях поселили 60 тысяч пчел, которые собирают нектар с городских растений. Сообщается, что пчелиные пасеки давно размещают на крышах мегаполисов во всем мире, в частности, в Лондоне, Париже, Дублине, Нью-Йорке. А сейчас городское пчеловодство начали развивать и в Минске — благодаря католическому священнику.

Ранее сообщалось, что на крыше костела поселят пчел породы карпатка, которая отличается миролюбием и не жалит людей. Благодаря мини-пасеке настоятель будет определять качество городского меда и проводить экскурсии для желающих познакомиться с жизнью необычного городского семейства.

— Пчелы — это самый важный элемент в сохранении богатства растительного мира, — считает о. Владислав Завальнюк.

Источник: Гомельский католический портал