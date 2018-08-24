На генеральном капитуле в Вене избран новый великий магистр Тевтонского ордена

Тевтонский орден (Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem) получил новое руководство: на этой неделе в Вене на генеральном капитуле 46-летний священник Франк Байярд был избран великим магистром ордена, о чем было объявлено в четверг, 23 августа 2018 года, сообщает Кathpress.

Бывший генеральный эконом Ордена, представленный после проведения выборов на торжественной инаугурации в среду вечером, 22 августа, произнес Символ веры и присягу на верность Ордену, после чего был официально объявлен 66-м великим магистром Тевтонского ордена.

Байард сменил на этом посту 74-летнего Бруно Платтера, который после трех сроков полномочий и 18 лет общего служения в качестве великого магистра и генерального аббата ушел на покой.

Франк Байард родился 11 октября 1971 года в Пюттлингене в немецком Саарланде. Он получил банковское образование, прежде чем вступил в 2000 году в Тевтонский орден. 19 сентября 2004 года он принес «вечные обеты» навсегда связал свою судьбу с Орденом. С 2001 по 2008 год Байард получал образование в области теологии, истории и управления здравоохранением в Инсбруке и Вене. 22 июля 2006 года тогдашний архиепископ Мюнхенский кардинала Фридрих Веттер рукоположил его в сан священника в коллегиальной церкви Вейнара. В том же году Байард был избран Генеральным советом провинции немецких братьев в состав Генерального правительстве Тевтонского ордена. С мая 2008 года он также служил в качестве генерального эконома Ордена.

Сегодня Тевтонский орден представлен в Австрии, Германии, Италии, Словении, Чехии и Словакии. Помимо пастырского служения он также предназначен для ухода за больными, инвалидами и престарелыми. В настоящее время в сообществе насчитывается около 100 священников-монахов, 200 монахинь и около 700 «зфамилляров» — мирян, которые привержены идеалам Ордена. На белом плаще членов Тевтонского ордена изображен черный крест на белом фоне.

Орден имеет свои филиалы в Австрии: в Вене, Гумпольдскирхене, Вильдбаде, Спаннберге, Палтерндорфе и Фришахе. С 1809 года резиденция великого магистра и, таким образом, центр Тевтонского ордена находится на Singerstraße в центре Вены. Таким образом, «Ordo Teutonico» является одним из немногих в католицизме церковных учреждений, глава которого не имеет своего места жительства в Риме.

Генеральный капитул тевтонских рыцарей собирается в Вене каждые шесть лет, для участия в нем съезжаются делегаты от братьев, сестер и фамилляров. На капитуле проводятся выборов в генеральное правительство Ордена, а также регулярно осуществляется пересмотр статута Ордена, заслушиваются соответствующие отчеты ео высших должностных лиц. В целом, генеральный капитул также обсуждает текущие проблемы, настоящую работу и будущее Ордена.

Тевтонский орден был учрежден в 1189/90 г. в Святой Земле, в г. Акре, во время Третьего крестового похода. Во время осады портового города христианскими войсками жители Любека и Бремена основали палаточную больницу, сделанную из корабельных парусов. Госпиталь был создан для ухода за инвалидами и паломниками, страдающими от эпидемий. Благотворительное больничное братство было официально признано 6 февраля 1191 года Папой Климентом III.

В дальнейшем Тевтонский госпиталь в Иерусалиме был размещен возле Стены Плача, где также была устроена часовня в честь Девы Марии Тевтонской — Мариенкапелла. По этой причине Тевтонский орден сегодня также официально называется Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem («Братья германского дома Святой Марии в Иерусалиме»).

В 1198 году Орден получил военную направленность для защиты святых мест и паломников, в результате чего перед ним была поставлена ​​задача по снабжению паломников, больных и нуждающихся, а также борьба за веру.

Положения устава Ордена сформировались со временем на основе частей уставов рыцарей Иоаннитов и Тамплиеров. С 1929 года Тевтонский орден больше не является рыцарским орденом.

Источник: Седмица.ру