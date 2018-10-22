Мы назвали наш Центр «Вифлеем»… (+ ФОТО)

О строительстве нового корпуса Епархиального пастырского центра в Мочище корреспонденту «Сибирской католической газеты» рассказывает ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт…

— Владыка, хотелось бы узнать предысторию как нынешнего нового строительства, так и собственно открытия Епархиального пастырского центра, расположенного под Новосибирском.

— Все католические епархии, как правило, имеют в своём распоряжении разные специализированные центры. Так обстоит дело и на Западе, и у нас в России.

В Германии, например, я знаю о существовании очень многих таких центров разной направленности. Трудно даже перечислить все их разнообразные назначения. Это и центры для работы в области социального служения Церкви, и для работы в образовательной сфере, это и центры духовной жизни. Если брать духовную специфику, то там есть много домов для духовных упражнений. Причем, такие дома-центры существуют как в епархиях, так и при монашеских орденах.Например, Общество Иисуса, иезуиты имеют очень много домов духовных упражнений. Но такие серьезные структуры Церковь может себе позволить лишь там, где подавляющее число жителей данной территории являются католиками. А вот на миссиях, там, где Католическая Церковь – меньшинство, это очень сложно сделать. Но,тем не менее, и у нас, в России, с самого начала появлялись такие центры.

— Как и когда возникла мысль создать центр для духовных упражнений в нашей епархии?

— Помню, лет 15 назад я делал свои личные духовные упражнения. Конечно, такие упражнения ты делаешь для себя, для своего духовного развития, но, в тоже время, здесь могут примешиваться и какие-то важные аспекты твоего служения, потому что они, безусловно, тоже связаны с духовной жизнью человека. И тогда у меня появилась мысль, что такой специализированный Центр нам очень необходим, чтобы и священники, и сёстры-монахини, и миряне могли бы совершать духовные упражнения, могли бы иметь такое место для каких-то встреч, для каких-то конференций, для отдыха и общения. В итоге, это решение явилось материальным плодом тех духовных упражнений: что вот, это нужно сделать!

И потом мы очень быстро определились с местом. Мы искали самое лучшее направление, чтобы не так далеко было от нашего центра, от Кафедрального собора. Помню, один наш прихожанин рассказывал мне, что вокруг Новосибирска располагается множество различных научных институтов и организаций, загрязняющих близлежащую к ним местность радиацией или какими-то другими отходами. Существует также вредное производство. Притом в направлении Мочище лежит самая чистая территория. (Я сейчас так подробно рассказываю об этом, поскольку попутно вспоминаю, почему мы решили остановиться именно на Мочище) В итоге, мы купили в Мочище недостроенный дом и начали его достраивать.

В конце концов, мы достроили тот дом, и многие верующие нашей епархии, и не только нашей, знают его очень хорошо, потому что 15 лет он уже нам служит. Там, в частности, регулярно проводит свои семинары «Каритас», устраивают свои встречи различные католические движения, такие как Неокатехуменат, «Comunione e Liberazione» и прочие. Наши сестры-монахини частенько делают там свои духовные упражнения.

Однако построенный нами в Мочище дом – это очень скромный дом. В каждой небольшой комнате стоят двухэтажные кровати – это почти как в купе поезда. И всего есть шесть таких купе. Для подростков и детей это даже очень интересно: влезать на второй этаж, причем каждый хочет обязательно побывать и поспать на втором этаже. А для «детей Божьих» зрелого возраста это не всегда так интересно и приятно. Вот, скажем, наши сестры-монахини пятнадцать лет назад были помоложе. А сейчас они стали на пятнадцать лет старше, а потому не раз обращали моё внимание на тот факт, что им всё труднее пользоваться такими кроватями. Ну и самое главное, до сего дня наш Епархиальный центр мог принимать лишь группы численностью не более 24-х человек.

Правда, возле нашего дома имелись специальные площадки, которые были оборудованы для устройства на них палаток. И мы думали, что летом вполне можно спать в палатках. В первый год для первой заехавшей группы мы разбили такие палатки. Однако в первую же ночь наши «туристы»постучались в дом и сказали: нам холодно, впустите нас! И пришлось потесниться, найти место на полу, разместиться на матрасах.

Потом мы сделали ещё одну подобную попытку, и опять без особого успеха. Мы поняли, что Сибирь – это не Италия, и даже не Караганда, не Казахстан. Я помню по собственному опыту: мы в школе в конце учебного года уходили в поход на несколько дней и при этом, конечно же, жили в палатках. Там у нас всё было нормально. Но всё-таки Сибирь – это что-то другое.

Итак, согласимся, что 24 места – это очень мало, особенно если говорить о больших группах, например,выезжающих на «Каникулы с Богом». Поэтому многие группы часто искали другие возможности. Даже группы в 30 человек, не говоря о еще больших, были вынуждены прибегать к альтернативным вариантам. Я уже не говорю о Пастырских конференциях. Об их проведении в Мочище даже и думать не приходилось.

Таким образом у нас созрела идея увеличить объём, вместимость, количество жилых мест. А также сделать более комфортными условия проживания, бытовые условия. Мы, разумеется, не ищем какого-то изысканного комфорта, но, всё-таки, живём в XXI веке, для которого характерен определённый уровень быта, и он не может оставаться таким как в веке XX-м. Например,в старом доме один душ приходится на 7-8 человек, и санузлы тоже общие, по два на этаж. В современной Европе подобное вообще было бы уже немыслимо. Но, с другой стороны, коль скоро мы сегодня живем, в значительной мере, на средства верующих благотворителей, нам следует это учитывать и удовлетворяться более скромными условиями. И всё же, в любом случае наш Центр нужно было расширять. Подобные центры в Подмосковье, в Иркутске на побережье Байкала, в некоторых других местах намного более вместительны. На сегодняшний день я думаю наш Центр – самый маленький, самый скромный.

— А какие еще помещения и службы включает в себя Епархиальный пастырский центр? Что ещё там расположено?

— Ну, во-первых, в каждом католическом Центре обязательно должна быть часовня. Есть она и у нас.

Есть в нашем Центре и конференц-зал – узенький, состоящий из двух соединенных комнат. Мы даже сделали там специальную перегородку, чтобы её можно было опускать и разбивать конференц-зал на две части, если нужно, например, организовать работу в отдельных группах. Но эту возможность мы использовали не часто, так что вариант с перегородкой в итоге оказался не очень востребованным.

Далее,есть, разумеется, кухня со столовой и жилые комнаты для священников и преподавателей. И еще веранда с большим столом для активных игр и занятий.

Очень важна придомовая территория. У нашего дома есть достаточно большой зелёный участок. Кроме того, мы приобретали, докупали ещё соседние участки, кусочки территории.

И название нашему Центру мы дали – «Вифлеем».

Эта галерея посвящена встречам и мероприятиям, проходившим в стенах Пастырского центра «Вифлеем» в прошлые годы. Фото из архива СКГ:

Ещё нужно сказать, что лет 15 назад, когда мы только начинали наши труды по обустройству Епархиального центра, в наши намерения входило приобретение лесного участка в два гектара чуть поодаль от дома. Мы думали, что там будет располагаться наш «Сибирский Кармил», женский кармелитский монастырь с живущими в нём сёстрами. А рядом – наш Центр «Вифлеем». И мы начали работу по освоению этого участка, которая продолжалась достаточно долго. Ею специально занимался один из сотрудников Курии. Но потом изменились законы, и, в конце концов,у нас не получилось ничего. То есть, мы, формально получив этот участок, несли лишь ответственность на случай пожара или необходимости его уборки. Никаких особых прав и привилегий у нас больше не было. Мы могли, конечно, поставить там скамеечки, но никаких построек там нам делать уже не разрешалось. Мы не имели права провести туда электричество, оградить территорию заборчиком. Так завершилась наша попытка организовать что-то серьезное на этом участке. А мы уже мечтали, как красиво впишутся в сосновый лесок маленькие домики-кельи. Но ничего не получилось. Тогда, кстати, ещё работал наш детский Приют Святого Николая. И это могла бы быть прекрасная летняя дача для ребятишек из Приюта. Они могли бы туда выезжать на летние месяцы, а их было около 50-ти человек. К сожалению, забота о детях в нашем государстве всё ещё остаётся на достаточно низком уровне.

Вот так мы и перебивались. Правда, на нашем придомовом участке мы соорудили лет десять назад прекрасную баню. Потом ещё возвели небольшой двухэтажный домик для семьи, которая обслуживает основной дом Центра.

— А эта семья живет здесь с самого начала?

— Нет. С момента открытия Центра при нём проживали уже три разные семьи. Изначально рядом с основным зданием там располагался очень маленький одноэтажный домик-развалюха. Мы хотели его реконструировать. Но в итоге, поскольку нам этого не разрешили, построили на новом месте совсем новый дом. Мы сами его проектировали и сделали не таким уж и маленьким. Так появилось ещё одно красивое строение, которое ныне стоит на нашем участке.

Замечу, что докупая участки и присоединяя кусочки земли, мы планировали на увеличенной территории построить ещё дом для престарелых священников. Тем более, что лет 7-8 назад была такая ситуация, когда некоторые священнослужители из бывшей ГДР уже достигли пенсионного рубежа или давным-давно перешагнули его и размышляли о том, что же им делать дальше: возвращаться домой в Германию или же оставаться здесь? Я им предлагал оставаться, рассказывая, что мы планируем построить здесь дом для престарелых священников. А по мере сил, они могли бы ещё помогать в душпастырском служении, например, служить Мессы в Кармиле и у сестёр Матери Терезы. Один из них, — отец Вильгельм Палеш, — даже специально приезжал из Челябинска в этой связи. Но я мог показать ему только тот дом,который уже стоял, а дома для священников в реальности ещё не было, он был только в проекте. И в это же время его епископ предложил ему вернуться на родину, в Германию, и он уехал. Но мы какое-то время очень серьезно занимались вопросом строительства дома для пожилых священников. Сейчас эта потребность временно отошла на второй план, она не столь актуальна, но, однако, не исключено, что спустя несколько лет мы опять вернёмся к этому вопросу. Ведь и я уже перешагнул рубеж пенсионного возраста.

— Как далеко продвинулся процесс расширения Центра? Как идут дела с новым строительством? Каковы актуальные проблемы?

— Сейчас нам предстоит заняться, как говорят в светской среде, маркетингом. Группы верующих в нашей Преображенской епархии постоянно находятся в поиске подобных Центров, чтобы им было куда выехать с детьми, молодежью, взрослыми, провести там какие-то организованные мероприятия. Иногда приходская молодежь отправляется, например, в Сочи или на Байкал,а потом настоятели мне объясняют, что им это обошлось даже дешевле, чем если бы они посетили Мочище. Но теперь, если у нас будет такой расширенный Центр, его новые возможности значительно удешевятся, и тогда уже не будет нужды непременно ехать в Сочи или на тот же Байкал. Увидеть хотя бы однажды и Чёрное море, и Байкал подросток, конечно, должен. Но регулярно ездить туда большими группами – довольно дорогое удовольствие. Намного более дорогое, чем посещение нашего Центра, расположенного практически рядом, когда не нужно тратить больших денег на дорогу. Я думаю, что настоятели, сёстры-монахини, прихожане меня услышат и согласятся, что в новый расширенный Центр стоит приезжать, в том числе, и по соображениям экономической целесообразности. Свою выгоду в данном случае получают все стороны: приезжим всё обходится дешевле, а наша епархия будет тратить средства на содержание собственного Центра, а не на аренду чьего-то частного пансионата. Стоит вкладывать средства в содержание общеепархиального Центра, чтобы он мог снова и снова на высоком уровне принимать всё новые группы паломников и гостей. И вот эту работу нам необходимо проводить, причем начинать заниматься ею уже сейчас.

Конечно, желательны были бы новые точки интереса в этом месте. Надеюсь, что находящаяся неподалеку от Центра протока Оби будет облагорожена городскими властями, и тогда наши гости, в первую очередь подростки, получат близкий выход к «большой воде». У нас и сейчас на территории функционирует бассейн, ведь технологии сегодня развиваются очень быстро. Но когда появится нормальный пляж, то привлекательность этого места серьезно возрастёт.

Сам новый корпус, который мы планируем, уже не будет оборудоваться двухэтажными кроватями. Будут более удобные кровати, более удобные номера. А на время духовных упражнений у нас появится возможность даже группу из 15-ти человек разместить в однокомнатных номерах. Для участников духовных упражнений это обстоятельство немаловажно.

Поэтому, надеюсь, что новый дом будет весьма удобным для наших гостей, в первую очередь, для сестер-монахинь, которые ищут именно таких благоприятных условий для своих занятий. И наши отцы-священники, прежде всего иезуиты, могли бы проводить в этом доме циклы своих духовных упражнений. Большая комфортабельность и увеличенные площади, повышенная вместимость с улучшением бытовых условий.

Кроме того, мы будем улучшать Центр за счет развития его инфраструктуры:на придомовой территории появятся новые спортивные площадки, площадка для мини-футбола, для баскетбола и волейбола. Здесь следует заметить, что во многих приходах нашей епархии это всё уже есть. А в Центре епархии этого пока нет. Так что здесь перед нами – не прихоть, а настоятельное требование времени.

— Каковы на данный момент самые серьезные проблемы, связанные со строительством? О чём, прежде всего, нам следует молиться?

— В первую очередь это, конечно, финансирование.Следует очень хорошо подумать, поразмыслить, чтобы не уподобиться тому мужу из Евангельской притчи, который приступил к строительству башни, но не смог его завершить, и в итоге стал посмешищем у людей: вот, взялся за дело, а не закончил! Так что, может быть, и неплохо, что наша епархия взялась за это дело едва ли не одной из последних.

— Когда планируется сдача нового расширенного объекта?

— Этот дом мы намереваемся воздвигнуть за один год. До конца ноября текущего года коробка дома будет уже готова и накрыта крышей, чтобы зимой строители могли бы работать дальше над внутренней прокладкой коммуникации, отделкой и т.п. Надеюсь, освящение нового Центра состоится уже в 2019 г. По крайней мере, во второй половине будущего года.

— Спасибо, Владыка, за этот рассказ. Помощи Божией Вам и преодоления всех трудностей в таком важном деле! Мы все тоже очень надеемся и ждем, что строительство пройдет успешно и в нашей епархии наконец-то появится достаточно современный, удобный и комфортабельный Пастырский центр!

— Я бы хотел в заключение обратиться ко всем читателям «Сибирской католической газеты», ко всем священникам и сестрам-монахиням, ко всем верным нашей епархии и вообще ко всем, дальним и близким, кто когда-либо бывал в нашем Пастырском центре и собирается в него вернуться опять, как и к тем, кто, может быть, так ещё и не собрался посетить его. Любите наш «Вифлеем», вспоминайте о нем почаще, заботьтесь о нем, цените его, знайте, что это ваш центр, построенный для вашей большей духовной пользы. Участвуйте в мероприятиях, которые будут в нем проводиться! Мы ждем вас, дорогие, в нашем епархиальном Пастырском центре«Вифлеем»!

Эта галерея посвящена строительству новых объектов на территории Пастырского центра «Вифлеем». Фото — Александра Эльмусова (август 2018 г.)