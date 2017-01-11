Мужчины в Церкви: мужское ли дело — молитва?

В гомельском католическом приходе Рождества Божьей Матери по инициативе настоятеля создают мужскую группу «Живого Розария». Таких групп среди женщин в приходе аж четыре, а вот среди мужчин — ни одной. Это стало поводом поразмышлять о проблеме участия мужчин в жизни Церкви, ведь не секрет, что куда больше в храмах мы видим женщин. Мужское ли это дело — молитва? Об этом размышляет гомельский настоятель о. Славомир Ласковски.

— В моем сердце есть большая радостью от того, что немалое количество мужчин участвует в жизни нашего прихода, это также отмечают наши гости, которые приезжают из других уголков Белоруссии. Если грамотно, «верной дорогой» вести евангелизацию, то она доходит и до женщин, и до мужчин, и до молодежи, и до детей. При этом очень важно, чтобы Церковь не была делом только женщин, потому что не таков замысел Бога. Ведь и в самом начале Иисус призвал именно апостолов-мужчин. Да, женщины также были в кругу Иисуса, помогали в деле Его Миссии, делали чудесные дела. Есть много святых женщин, для жизни Церкви они сделали много хорошего. Женщина сама по себе имеет сердце более открытое для Бога, и легче за Христом повести женщину, чем мужчину. Но надо помнить, что мужчины и женщины имеют разную харизму и дополняют друг друга. Поэтому важно, чтобы в жизнь приходов было привлечено больше мужчин, — говорит о. Славомир.

Священник предлагает посмотреть на историю спасения: Моисей был призван, чтобы вывести народ из рабства египетского, и когда была первая большая битва с амаликитянами, мы видим, что Моисей вместе с Аароном и Ором взошел на гору, чтобы помолиться. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея, и когда они были поднятыми, израильтяне побеждали врага. И в нашей современной жизни нужно, чтобы мужчины вошли более серьезно в свое призвание быть ответственными за жизнь Церкви, своих семей, за свою жизнь — это есть в планах Божиих. Господь хочет, чтобы мужчины были первыми на линии духовной брани. И возрастали не только в благочестии, но в первую очередь в вере — это является задачей пастырей.

Отец Славомир отмечает важность того факта, чтобы дети видели на общей молитве и своих отцов, а не только мам. Ведь фигура отца очень важна в жизни каждого человека. Сильный в вере отец — это скелет для человеческой психики. И иметь перед глазами такого отца, который ведет тебя к Богу, показывает, что мужчина не только работает, ищет деньги, но в первую очередь защищает свою семью от амаликитян — демона, отвечает за духовную жизнь семьи — это прекрасное сокровище.

Рассуждая о проблеме, почему мужчины не так активны в Церкви, о. Славомир называет одну из проблем, которую он видит после 25 лет служения в Белоруссии: женщины взяли в свои руки дела мужчин. И это, наверное, проблема всего постсоветского общества: перепутаны роли мужчины и женщины. В том числе и многие прихожанки относятся к своим супругам, как к кому-то постороннему для Церкви человеку, который живет сам по себе и не способен к молитвенной жизни. А женщинам надо звать своих супругов в Церковь.

Многие женщины не переживают в своем сердце этой трагедии, что мой муж не со мной в Церкви, и считают молитвенную жизнь «женским делом». Но мудрая женщина, жена, мать каждый день будет покорно просить в молитве Бога, чтобы ее муж, отец ее детей вместе с ней шел в церковь и жил делами веры. Возможно, некоторые женщины не понимают важности этого вопроса в ее жизни и жизни ее детей — чтобы муж был в Церкви. Поэтому надо много об этом говорить, чтобы сердца женщин были более мягкими для супругов и чтобы они более серьезно подошли к христианскому пониманию семейной жизни: отец, мать, дети — все вместе они составляют семью, а не то что мать — хорошая , а отец занимается какими-то дурными делами, так как часто об отце в семье есть негативное мышление. Если женщина — настоящая христианка, ее сердце будет похожим на сердце Девы Марии, которая покорно приняла опеку святого Иосифа, которая была покорна воле Божией и понимала Божьи дела — что без фигуры отца невозможно воспитать будущего Мессию в человеческом смысле. Поэтому Господь Бог выбрал свой путь через семью, где есть и мать, и отец.

Но и тем мужчинам, которые уже ходят в Церковь, нужно пробудиться для того, чтобы быть более ответственными, отмечает настоятель. Чтобы они тоже стали примером и для женщин, и чтобы те видели, что вся семья может быть в Церкви, все вместе. Священник замечает, что в каждом приходе соотношение мужчин и женщин разное, но, например, в Польше в целом в жизни Церкви участвует больше мужчин. В этом плане важно, как работают священники, какие имеют приоритеты в душепастырстве.

Сам о. Славомир стремится привлекать в Церковь мужчин через свой личный пример:

— Если ты сам мужчина, то другие мужчины идут за тобой. Не надо бояться иметь мужской характер, хотя ты и священник, и, если нужно, по-мужски что-то сказать или сделать. И если уже есть в приходе некая группа мужчин, то многие из них имеют хорошее влияние на своих знакомых и ведут за собой: через свой пример показывают, как хорошо быть со Христом, молиться и принимать таинства, что это помогает иметь действительно мужской характер. Коллеги видят, что в работе такой мужчина имеет более серьезный подход, он верный муж, не влечет коллег к бутылке, не ворует, показывает принципы жизни по Божьим заповедям. И если говорить шире, о том, как можно изменить ситуацию в стране — ничего не поможет, если не изменится сердце человека. Поэтому также нужно, чтобы наши мужчины были апостолами.

А молитва и мужчин, и женщин не должна быть узкой, говорит о. Славомир. Замысел Бога в том, чтобы наше сердце было более широким, чтобы мы видели Церковь в целом и жили жизнью Вселенской Церкви. Очень хорошо, когда молимся о наших малых делах, но планы Божии очень широкие, и поэтому важно также молиться за Церковь в Китае, в Северной Корее, за наших братьев-христиан, преследуемых в Пакистане и других странах, за дело евангелизации в Европе. Бог дал нам миллионы мусульман в Европе, чтобы нести им Благую Весть. Не надо их бояться, но выйти к ним с Евангелием. Мы ответственны за тех, кто приехал в наш дом, резюмирует священник и приводит примеры широких целей мужской молитвы.

По материалам Белорусской редакции Радио Ватикана