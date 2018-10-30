Музей Новосибирска начал собирать у горожан письма и фото жертв репрессий

Музей Новосибирска решил создать электронный архив о жертвах политических репрессий на территории Новосибирской области — проект музея получил название «Возвращение памяти».

Электронный архив уже начали наполнять данными.

«В День памяти жертв политических репрессий — 30 октября — Музей Новосибирска запускает долгосрочный проект по сбору воспоминаний и документов о репрессированных в Новосибирске или о людях, сосланных в наш город. Сотрудники музея примут от горожан документы, письма, фотографии и воспоминания (оригиналы или цифровые копии), связанные с жертвами репрессий. Куратором проекта будет известный краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов.

Итогом работы станет электронный архив, в котором будут содержаться персональные данные о каждом, кто пострадал от репрессий на территории Новосибирской области.

«После создания начальной версии архива каждый новосибирец сможет самостоятельно вносить информацию или искать сведения о близких. Этот проект — новое направление работы Центра устной истории музея. <…> В архив войдут сведения не только о репрессиях советского периода, но и о гонениях на инакомыслящих царской эпохи», — добавил Юрий Лобанов.

В создании электронного архива примут участие Институт истории СО РАН, а также общественные организации «Колокол» и «Мемориал».

Фотографии, документы письма и воспоминания (оригиналы или цифровые копии) можно присылать на почту muzgor@mail.ru, в сообщениях на аккаунты Музея Новосибирска в социальных сетях или принести в музей по адресу Чаплыгина, 27.