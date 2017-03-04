Музеи Ватикана впервые проводят совместную выставку с римской еврейской общиной

Музеи Ватикана впервые в своей истории проводят совместную выставку «Менора: почитание, история, мифы» в сотрудничестве с римской еврейской общиной.

Одним из главных экспонатов выставки станет резной каменный монолит возрастом 2000 лет, обнаруженный археологами при раскопках древней синагоги в городке Магдала, на боковой поверхности которого вырезано изображение семисвечника (меноры) с двумя кувшинами. Идея выставки заключается в том, чтобы показать историю возникновения семисвечника как одного из главнейших сакральных символов иудейской веры, а также глубинное влияние этого символа на христианское религиозное искусство, историческое наследие и символы древности и современности.

На открытии выставки присутствовал председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, главный раввин Рима Рикардо Ди Сегни, а также руководители музеев Ватикана и Еврейского музея в Риме.

Кардинал Кох в своем выступлении приветствовал это начинание, подчеркнув важную роль представленной на выставке символики в духовном наследии католической церкви и отметив великую обоюдную пользу диалога Ватикана и иудейской общины во имя взаимопонимания и взаимоуважения.

«Это очень интересная инициатива с точки зрения культуры и идеологического символизма, — сказал со своей стороны главный раввин Ди Сегни. – И, хотя менора в настоящее время по сути своей считается одним из символов иудаизма, хорошо известна история ее применения и почитания и в мире христианской веры».

Конечно, совместная инициатива вряд ли поможет разгадать судьбу главной меноры, сорванной со стены иерусалимского Второго Храма мародерами римских легионов, ворвавшихся в город, и вывезенной в Рим примерно в 70 году нашей эры. Она была изображена как трофей в ряде величественных рельефов, украсивших триумфальную арку императора Тита, захватившего Иерусалим в ходе Иудейской войны 66-70 годов, в ознаменование победы императора над Иудеей. Впоследствии этот священный рельеф с изображением меноры был вывезен во время завоевания Рима ордами вандалов в пятом веке, и дальнейшая судьба его достаточно загадочна. Тем не менее, именно во времена Поздней Римской империи семисвечник приобрел значение одного из главных символов иудейской веры и культуры, а его изображения появились на многочисленных надгробных стелах и саркофагах, а также на стенах древних катакомб в пригородах Вечного города.

На тематической выставке, которая продлится до 23 июля 2017 года, посетители смогут увидеть порядка 130 лучших шедевров искусства и других экспонатов, любезно предоставленных музеями Ватикана и Еврейским музеем в Риме. Среди них можно видеть произведения живописи, старинные документы и артефакты.

«Здесь у нас представлено много произведений высокого искусства, и в том числе шесть или семь бронзовых подсвечников различных эпох, по которым можно проследить христианскую историческую традицию использования семисвечника в качестве сакрального символа, — говорит Арнольд Нессельрат, заместитель главного директора музеев Ватикана. – Применяя меноры, многие христианские церкви тем самым стремились подчеркнуть свои иудейские корни ». Нессельрат также отметил важнейшую роль выставки в том смысле, что она показывает пути сотрудничества различных религиозных общин и великую пользу этого сотрудничества для сглаживания конфликтов различных вероучений и примирения.

«Фундаментализм – абсолютно чужеродное явление для любой истинной веры, — говорит Арнольд Нессельрат. – И в этой нашей экспозиции мы стремимся показать общие основы наших вероучений, то есть все то, что всегда объединяло нас на протяжении 2000 лет нашей истории».

Источник: Седмица.ру