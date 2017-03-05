Musicam sacram — О МУЗЫКЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ

Сегодня исполняется 50 лет Наставлению «Musicam sacram», которое является последним — и остающимся в силе — документом Католической Церкви общецерковного уровня об основных нормах литургической музыки.

Musicam sacram

Наставление Совета по осуществлению Конституции о священной Литургии

и Священной Конгрегации обрядов

О МУЗЫКЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ

от 5 марта 1967 г.

Введение

1. Церковная музыка в тех ее аспектах, которые связаны с литургическим устроением, была предметом тщательного рассмотрения Святейшего II Ватиканского Вселенского Собора. Действительно, он разъяснил значение музыки в богослужении и утвердил в отношении ее в Конституции о священной Литургии ряд принципов и норм, посвятив ей целую главу этой Конституции.

2. Решения Святейшего Собора уже стали применяться на практике с начатой недавно литургической реформой. Но новые правила, касающиеся устроения обрядов и деятельного участия верных, вызвали много вопросов относительно церковной музыки и ее служебной функции: эти вопросы представляются разрешимыми при лучшем разъяснении некоторых принципов Конституции о священной Литургии.

3. Кроме того, Совет по осуществлению Конституции о священной Литургии, по распоряжению Верховного Понтифика, внимательно изучил эти вопросы и составил настоящее Наставление, в котором предлагается не свод всего законодательства о церковной музыке, но лишь закрепление основных норм, представляющихся наиболее важными в настоящее время. Оно является как бы продолжением и завершением предыдущего Наставления этой Священной Конгрегации, подготовленного тем же Советом и выпущенного 26 сентября 1964 г., о правильном

применении Конституции о священной Литургии.

4. Позволительно надеяться, что пастыри душ, музыканты и верные радушно примут эти нормы и будут применять их на практике, соединяя в полном согласии свои усилия для достижения истинной цели церковной музыки, «заключающейся во славе Божией и в освящении верных» [1].

а) Под «церковной» («священной») понимается та музыка, которая, будучи создана для богослужения, обладает качествами святости и благости формы [2].

б) В категорию церковной музыки в этом документе включаются: григорианский распев, разного рода старинная и новая полифония, церковная музыка для органа и других инструментов, законно признанных для использования в богослужении, народные церковные песнопения, литургические и религиозные [3].

[1] Конституция II Ватиканского Собора о священной Литургии Sacrosanctum Concilium (далее – SC), 112.

[2] Ср. св. Пий, Motu proprio Tra le sollecitudini от 22 ноября 1903 г., 2.

[3] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов о церковной музыке и священной Литургии от 3 сентября 1958 г., 4.

I. О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ НОРМАХ

5. Священнодействие принимает более благородную форму, когда оно совершается с пением, при исполнении служителями каждой степени свойственного им служения и при участии народа [4]. Действительно, в этой форме молитва приобретает более сладостное выражение, тайна Литургии с ее иерархическим и общинным характером проявляется более открыто, единство сердец достигает большей глубины посредством единения голосов, души благодаря сиянию священного с большей легкостью возносятся к вышнему и, наконец, всё священнодействие яснее предзнаменует небесную Литургию, совершаемую во Святом Граде Иерусалиме.

Поэтому, пастырям душ надлежит всеми силами стараться осуществлять эту форму

священнодействия. Даже в богослужениях без пения, совершаемых с участием народа, следует подобающим образом соблюдать распределение обязанностей и функций, которые характерны для священнодействий, совершаемых с пением, предусматривая, прежде всего, наличие необходимых и подобающих служителей, поощряющих деятельное участие народа.

Практическая подготовка каждого священнодействия должна осуществляться в духе сотрудничества всех, кому надлежит заботиться о его обрядовой или пастырской или музыкальной стороне, под руководством настоятеля церкви.

[4] Ср. SC, 113.

6. Подлинное упорядочение священнодействия предполагает, прежде всего, должное распределение и осуществление функций, при котором «каждый – и священнослужитель, и простой верный – должен, исполняя свои обязанности, делать всё то, и только то, что ему надлежит делать в силу самой природы предмета и литургических норм» [5]; но оно требует также и того, чтобы верно сохранялись смысл и природа каждой части и каждого

песнопения. Для достижения этой цели нужно, в частности, чтобы тексты, которые сами по себе требуют пения, пелись подобающим образом, в том жанре и той форме, которые диктуются их собственными особенностями.

[5] SC, 28.

7. Между наиболее полной торжественной формой священнодействия, где всё, требующее пения, поется подобающим образом, и простейшей его формой, где пение отсутствуют, могут существовать многие ступени, в которых пению уделяется большее или меньшее место. Однако при выборе частей, которые будут петься, первенство должно принадлежать тем из них, которые по своей природе обладают большей важностью: прежде всего, тем, которые должны петься священником или служителями с ответами народа, или тем, которые следует произносить нараспев священнику вместе с народом; к таковым могут постепенно добавляться те части, которые принадлежат только народу или только группе певчих (schola cantorum).

8. Всякий раз, когда для священнодействия, которое должно совершаться с пением, можно

сделать выбор между различными людьми, подобает отдавать предпочтением тем, кто более компетентен в пении, – особенно, когда речь идет о наиболее торжественных богослужениях и о тех службах, в которых содержатся более трудные песнопения, либо о тех, которые транслируются по радио или телевидению [6].

Если такой выбор невозможен и если священник или служитель не обладает голосом, годным для пения, следует произносить без пения те или иные части, которые представляются ему трудными для исполнения нараспев, прочитывая их в полный голос и отчетливо. Но это не должно делаться только ради удобства священника или служителя.

[6] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов о церковной музыке и священной Литургии от 3 сентября 1958 г., 95.

9. При выборе рода церковной музыки, будь то для группы певчих или для народа, следует принимать во внимание способности тех, кому предстоит петь. Церковь не исключает из богослужений никакого рода сакральной музыки, если она соответствует духу самого

богослужения и природе каждой из его частей [7] и если не препятствует должному деятельному участию в нем народа [8].

[7] Ср. SC, 116.

[8] Ср. SC, 28.

10. Чтобы верные участвовали в Литургии более охотно и плодотворно, уместно по мере возможности подобающим образом разнообразить формы священнодействия и степени самого участия в соответствии с торжественностью дня и собрания.

11. Следует иметь в виду, что истинная торжественность богослужения зависит не столько от более изысканной формы пения и от более величественных церемоний, сколько от достойного и благоговейного его совершения, при котором принимается во внимание целостность самого священнодействия, то есть совершение всех его частей в соответствии с их собственной природой. Более богатая форма пения и большая величественность церемоний остаются желательными там, где имеются возможности их должного осуществления; однако всё, что ведет к опущению, изменению или совершению недолжным образом элементов богослужения, противоречит его истинной торжественности.

12. Только в компетенции Апостольского Престола находится установление важнейших основных принципов, являющихся как бы основанием церковной музыки – в соответствии с принятыми нормами и, особенно, с Конституцией о священной Литургии. Руководство в этой области принадлежит – в установленных пределах – и различным территориальным объединениям епископов, учрежденным законным образом, а также епископу [9].

[9] Ср. SC, 22.

II. ОБ УЧАСТНИКАХ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ

13. Священнодействия являются служениями Церкви, то есть народа святого, соединенного и руководимого епископом или пресвитером [10]. В них особое место принадлежит пресвитеру и его служителям, в соответствии с полученным

ими священным саном, а также, ввиду исполняемого служения, министрантам, чтецам, комментаторам и тем, кто составляет группу певчих [11].

[10] Ср. SC, 26, 41-42; Догматическая конституция II Ватиканского Собора о Церкви Lumen Gentium, 28.

[11] Ср. SC, 29.

14. Священник предстоятельствует в собрании, действуя в лице Христа. Молитвы, которые он поет или говорит в полный голос, будучи произносимы от лица всего святого народа и всех стоящих вокруг, должны всеми выслушиваться с благоговением [12].

[12] Ср. SC, 33.

15. Верные исполняют свое литургическое служение тем полным, сознательным и деятельным участием, которого требует от них природа самой Литургии и которое является для народа христианского – в силу Крещения – правом и обязанностью [13].

а) Это участие должно быть прежде всего внутренним, в том смысле, что его посредством верные сообразуют свои мысли с тем, что произносят или слышат, и содействуют благодати свыше [14].

б) Однако участие должно быть также внешним, то есть выражающим внутреннее участие посредством жестов и телодвижений, возглашений, ответов и пения [15].

Следует также назидать верных, чтобы они внутренне сообразовывались с тем, что поют служители или хор, дабы, слушая их, они возносили свои души к Богу.

[13] Ср. SC, 14. [14] Ср. там же, 11. [15] Ср. там же, 30.

16. Нет ничего более торжественного и радостного в священнодействии, чем выражение всем собранием своей веры и своего благочестия посредством пения. Поэтому деятельное участие всего народа, проявляющееся в пении, нужно заботливо развивать следующим образом:

а) В первую очередь, пусть оно охватывает возглашения, ответы на приветствия священника и служителей или на моления в форме литаний, а помимо этого – антифоны и псалмы, равно как и промежуточные стихи или рефрены, а также гимны и песни [16].

б) Посредством подходящей катехезы и упражнений следует постепенно вести народ к более широкому – и по-настоящему полному – участию в тех частях, которые ему принадлежат.

в) В то же время некоторые песнопения народа – особенно, если верные недостаточно хорошо подготовлены или если используются многоголосные музыкальные произведения – можно поручить только хору, но так что при этом народ не будет исключен из других принадлежащих ему частей богослужения. Однако не заслуживает одобрения практика поручать только группе певчих пение всего проприя (частного последования) и всего ординария (обычного последования), исключая народ полностью из участия в священнодействии посредством пения.

[16] Ср. SC, 30.

17. Следует также хранить в соответствующее время священное молчание [17], ведь посредством этого безмолвия верные не просто присутствуют на богослужении как чужие и немые зрители, но глубже приобщаются празднуемой тайне благодаря тому внутреннему расположению, которое проистекает из слушаемого слова Божия, из произносимых молитв и песнопений, а также из духовного единения со священником, который произносит принадлежащие ему части богослужения.

[17] Ср. SC, 30.

18. Среди верных с особой заботой следует наставлять в пении членов благочестивых обществ мирян, чтобы они могли действенно поддерживать и развивать участие народа в богослужении [18]. Что же касается наставления в пении всего народа, то его следует развивать серьезно и терпеливо, наряду с литургическим образованием, в соответствии с возрастом верных, их состоянием, их родом жизни и уровнем религиозной культуры, уже с первых лет их воспитания в начальной школе [19].

[18] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 19, 59.

[19] Ср. SC, 19; Наставление Свящ. Конгрегации обрядов о церковной музыке и священной Литургии от 3 сентября 1958 г., 106-108.

19. Ввиду исполняемого литургического служения особого внимания заслуживает хор, или «музыкальная капелла», или «группа певчих» (schola cantorum). Его роль приобрела еще больше значения и веса по нормам Святейшего Собора относительно литургического устроения. Действительно, хору надлежит обеспечивать должное исполнение принадлежащих ему частей богослужения в соответствии с разным родом песнопений, а также помогать деятельному участию верных в пении.

Поэтому:

а) Должно иметь и серьезно развивать хоры, или капеллы, или группы певчих, прежде всего, в кафедральных соборах и других больших

церквях, в семинариях и в домах обучения монашествующих;

б) желательно также учреждать подобные группы, хотя бы маленькие, в небольших церквях.

20. Музыкальные капеллы, существующие при базиликах, кафедральных соборах, монастырях и других больших церквях, приобретшие в течение веков великую славу тем, что хранили и развивали бесценные музыкальные сокровища, должны сохраняться в соответствии со своими собственными традиционными уставами, одобренными местным ординарием, чтобы священнодействия совершались с большей красотой.

Однако капельмейстерам и настоятелям церквей следует радеть о том, чтобы народ всегда присоединялся к пению, по крайней мере, когда поются более легкие части, каковые ему подобает петь.

21. Там, где отсутствует возможность создать маленькую группу певчих, следует позаботиться о наличии хотя бы одного или двух достаточно подготовленных певчих

(канторов), которые должны быть способны предложить для участия народа некоторые простейшие напевы, а также подобающим образом руководить пением верных и поддерживать его.

Наличие такого кантора желательно и в церквях, имеющих хор, – для тех богослужений, в которых хор не имеет возможности участвовать, но которые, тем не менее, уместно совершить с некоторой торжественностью, а потому – с пением.

22. Группа певчих может состоять – в соответствии с обычаями каждой страны и иными обстоятельствами – либо из мужчин и мальчиков, либо только из мужчин или только из мальчиков, либо из мужчин и женщин, либо, где действительно того требует ситуация, даже только из женщин.

23. С учетом устройства каждой церкви, группа певчих должна располагаться таким образом:

а) чтобы ясно выражалась ее природа – что она является частью собрания верных и исполняет особое служение;

б) чтобы ей было легче исполнять свое литургическое служение [20];

в) чтобы каждому из ее членов было удобно осуществлять свое полное участие в Мессе, то есть причащаться.

Однако всегда, когда группа певчих включает в себя женщин, она должна располагаться вне пресвитерия.

[20] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 97.

24. Помимо музыкального образования, следует давать членам группы певчих также подобающее литургическое и духовное образование, чтобы исполняя в совершенстве свое литургическое служение они не просто наделяли богослужение большей красотой и служили превосходным примером для верных, но и сами обретали духовные блага.

25. Чтобы лучше давать такое образование, как техническое, так и духовное, пусть оказывают помощь епархиальные, национальные и международные ассоциации церковной музыки

– особенно те, которые были одобрены и неоднократно рекомендованы Апостольским Престолом.

26. Священник, священнослужители, министранты, чтец, члены группы певчих и комментатор должны произносить тексты совершенно понятным образом, чтобы ответ народа, когда того требует обряд, давался легко и естественно. Желательно, чтобы священник и служители всех степеней в тех местах богослужения, которые относятся к народу, присоединяли свои голоса к голосу всего собрания верных [21].

[21] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 48 b.

III. О ПЕНИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МЕССЫ

27. Для совершения Евхаристии с народом – особенно, в воскресные и праздничные дни – следует отдавать предпочтение форме Мессы с пением, даже несколько раз в день.

28. Сохраняется различение между торжественной, петой и читаной Мессой, санкционированное в Наставлении 1958 г. (n. 3), в соответствии с действующими традиционными литургическими уставами. Вместе с тем, для петой Мессы (Missa cantata) из соображений пастырской пользы предлагаются разные степени участия, чтобы проще было – в соответствии с возможностями, имеющимися в распоряжении каждого собрания, – придать совершению Мессы более торжественный характер посредством пения.

Использование этих степеней участия должно регулироваться следующим образом: первая степень может использоваться сама по себе; вторая и третья, полностью или частично, не могут использоваться без первой. Таким образом верные будут всегда ориентированы на полное участие в пении.

29. К первой степени принадлежат:

а) Во входных обрядах:

* приветствие священника с ответом народа;

* [Вступительная] молитва.

б) В Литургии слова:

* Возглашения на Евангелие.

в) В Евхаристической литургии:

* Молитва над дарами;

* Префация с диалогом и Sanctus;

* Заключительное славословие Канона;

* Молитва Господня с напутствием и эмболизмом;

* Pax Domini;

* Молитва после Причащения;

* формулы отпуста.

30. Ко второй степени принадлежат:

* Kyrie, Gloria и Agnus Dei;

* Credo;

* Всеобщая молитва.

31. К третьей степени принадлежат:

а) песнопения на процессии входа и Причащения;

б) песнопения после Чтения или Апостола;

в) Аллилуйя перед Евангелием;

г) песнопения на Приношение даров;

д) чтения Священного Писания, если не представляется более уместным их провозглашение не нараспев.

32. Имеющий законную силу в некоторых местах и повсюду подтвержденный индультами обычай заменять имеющиеся в Градуале песнопения на вход, на Приношение даров и на Причащение другими песнопениями, может быть сохранен по усмотрению компетентной территориальной власти, если такие песнопения будут соответствовать данной части Мессы, празднику или литургическому времени. Та же территориальная власть должна одобрить тексты этих песнопений.

33. Желательно, чтобы собрание верных по мере возможности участвовало в песнопениях проприя – прежде всего, посредством несложных рефренов или других подобающих песнопений.

Среди песнопений проприя особое значение имеет песнопение после Чтения в форме Градуала или Ответного псалма. По своей природе он образует часть Литургии слова; поэтому при его произнесении всем подобает сидя слушать его и, по мере возможности, участвовать.

34. Песнопения, именуемые ординарием Мессы, если они поются как многоголосные музыкальные произведения, могут исполняться группой певчих согласно обычным правилам – либо a capella, либо в сопровождении музыкальных инструментов, но так, чтобы народ не исключался полностью из участия в пении.

В других случаях песнопения ординария Мессы могут быть поделены между хором и народом или между двумя частями народа; так можно попеременно петь стих за стихом или следовать другому уместному принципу, в соответствии с которым весь текст делится на более пространные части. В этих случаях нужно помнить следующее:

Символ веры как формулу исповедания веры предпочтительнее петь либо всем, либо таким

образом, чтобы верным предоставлялась широкая возможность подобающего участия.

Sanctus как возглашение, завершающее Префацию, предпочтительнее петь всему собранию вместе со священником.

Agnus Dei можно повторять столько раз, сколько представляется необходимым, особенно при сослужении, поскольку этим песнопением сопровождается Преломление Хлеба. Желательно, чтобы народ участвовал в этом песнопении – по меньшей мере, в завершающих воззваниях.

35. Молитву Господню подобает произносить народу вместе со священником [22].

Если она поется по-латыни, следует использовать уже существующие официальные мелодии; если на местном языке – мелодии должны быть одобрены компетентной территориальной властью.

[22] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 48 g.

36. Ничто не препятствует тому, чтобы в читаных Мессах пелась некоторая часть проприя или ординария. Более того, иногда и какое-нибудь другое песнопение может быть исполнено в начале, на Приношение даров, на Причащение, а также на окончание Мессы; вместе с тем, недостаточно, чтобы это песнопение было «евхаристическим», но ему подобает соответствовать части Мессы, празднику или литургическому времени.

IV. О ПЕНИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

37. Совершение Божественного Служения (Литургии Часов) с пением является формой, более всего соответствующей природе этой молитвы, выражающей полнее его торжественность и глубже – единение сердец, возносящих хвалу Богу. Поэтому, согласно пожеланию, выраженному в Конституции о священной Литургии [23], эта петая форма настойчиво рекомендуется тем, кто совершает Божественное Служение в хоре или в общине.

Желательно, чтобы хотя бы какая-нибудь часть Божественного Служения, в первую очередь, в

главных литургических часах – Утрене и Вечерне – совершалась с пением, по меньшей мере, в воскресные и праздничные дни.

Также и другие клирики, живущие в общинах в связи с учебой либо собравшиеся для духовных упражнений или иной общей встречи, пусть достойно освящают свои собрания, совершая с пением некоторые части Божественного Служения.

[23] Ср. SC, 99.

38. В совершении Божественного Служения с пением – при сохранении в силе правил для тех, на кого распространяется обязанность молитвы в хоре или частные индульты, – можно следовать принципу постепенного увеличения торжественности, то есть, чтобы в первую очередь пелись те части, которые по природе своей в большей степени прямо предназначены для пения, как диалоги, гимны, стихи, песни, а остальное рецитировалось.

39. Следует приглашать верных, наставляя их должной катехезой, совершать в общине по воскресным и праздничным дням некоторые части Божественного Служения, особенно –

Вечерню либо, в соответствии с обычаями мест или общин, какие-то другие литургические часы. В общем же следует вести верных, – особенно, наиболее подготовленных, – посредством должного наставления, к тому, чтобы они использовали в своей молитве Псалмы, понимаемые в их христианском смысле, и таким образом постепенно полнее входили во вкус общественной молитвы Церкви и в участие в ней.

40. Особым образом следует давать подобное наставление членам Институтов, исповедующих евангельские советы, чтобы они плодотворнее черпали из него богатства для развития своей духовной жизни. Желательно также, чтобы они совершали – по возможности, с пением – главные литургические часы, дабы полнее участвовать в молитве Церкви.

41. В соответствии с нормой Конституции о священной Литургии и согласно многовековой традиции латинского обряда, клирикам следует сохранять латинский язык при совершении Божественного Служения в хоре [24].

Но поскольку та же Конституция о священной Литургии [25] предусматривает использование

местного языка как верными, так и монахинями и другими членами Институтов, исповедующих евангельские советы, если таковые не являются клириками, следует проявить должную заботу о том, чтобы подготовить мелодии, которые будут использоваться при пении Божественного Служения на местных языках.

[24] Ср. SC, 101, § 1; Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 85.

[25] Ср. SC, 101, §§ 2, 3.

V. О ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАИНСТВ И САКРАМЕНТАЛИЙ, ПРИ ОСОБЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КРУГЕ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ГОДА И ПРИ «БЛАГОЧЕСТИВЫХ И СВЯЩЕННЫХ УПРАЖНЕНИЯХ»

42. Как заявил Святейший Собор, всякий раз, когда обряды, согласно собственной природе каждого из них, предполагают совместное их совершение при стечении и деятельном участии верных, следует предпочитать такое совершение отдельному и как бы частному [26].

Из этого принципа логически вытекает, что пение имеет большое значение, потому что оно явственнее показывает «церковный» аспект священнодействия.

[26] Ср. SC, 27.

43. Поэтому следует, по мере возможности, совершать с пением таинства и сакраменталии, которые имеют особое значение в жизни всей приходской общины, каковыми являются Миропомазание, Рукоположение, Венчание, Освящение храма или алтаря, Отпевание и т.п. Такая торжественность обрядов наделит их большей пастырской действенностью. Тем не менее, следует проявлять внимание, чтобы под видом торжества не вводить в священнодействие ничего такого, что является чисто светским или мало совместимым с богослужением; это относится прежде всего к совершению венчаний.

44. Пение должно делать более торжественными также те священнодействия, которым Литургия уделяет особое внимание в круге литургического года. Особенным образом следует наделять должной торжественностью службы Страстной Недели, поскольку через

совершение Пасхальной Тайны они ведут верных к самому средоточию литургического года и самой Литургии.

45. Для литургии таинств и сакраменталий и для других особых действий в ходе литургического года следует подготовить подобающие мелодии, которые позволят придать священнодействиям, даже на местном языке, больше торжественности, – в соответствии с нормами компетентной власти и возможностями каждого отдельного собрания.

46. Церковная музыка с великой действенностью питает благочестие верных при священнодействии слова Божия и благочестивых и священных упражнениях.

При священнодействии слова Божия [27] следует использовать в качестве образца Литургию слова в Мессе [28]. Во всех благочестивых и священных упражнения могут быть весьма полезны прежде всего Псалмы, произведения церковной музыки как из старинного, так и из более нового наследия, благочестивые народные песни, а также игра органа и других наиболее характерных музыкальных инструментов.

С другой стороны, в благочестивые и священные упражнения и, особенно, в священнодействие слова Божия весьма желательно включать некоторые музыкальные произведения, которые еще не обрели своего места в Литургии, но могут развивать восторгать религиозный дух и способствовать размышлению о священных тайнах [29].

[27] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 37-39. [28] Ср. там же, 37. [29] Ср. там же, 53.

VI. О ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЙ НАДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯХ С ПЕНИЕМ, И О СОХРАНЕНИИ НАСЛЕДИЯ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ

47. Согласно Конституции о священной Литургии «за исключением случаев, предусмотренных партикулярным правом, в латинских обрядах должно сохраняться использование латинского языка» [30].

Поскольку в то же время «использование современного местного языка нередко может оказаться весьма полезным для народа» [31], «территориальная церковная власть вправе выносить решение о том, следует ли использовать современный местный язык и каким образом это надлежит делать. Эти акты власти должны быть одобрены или утверждены Апостольским Престолом» [32].

Поэтому, в точности соблюдая указанные нормы, следует использовать ту форму участия, которая более всего соответствует возможностям каждой общины.

Пастыри душ должны заботиться о том, чтобы при использовании местного языка «верные Христу умели совместно произносить и петь, причём и также и по-латыни, предназначенные им неизменяемые части чина Мессы» [33].

[30] SC, § 1. [31] Там же, 36, § 2. [32] Там же, 36, § 3.

[33] Там же, 54 ; Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 59.

48. Там где введено использование местного языка при совершении Мессы, местные ординарии должны решить, желательно ли сохранить Мессы, одну или более, совершаемые на латыни, – особенно петые Мессы в некоторых церквях, прежде всего, в больших городах, где сосредоточено много разноязычных верных.

49. Что касается использования латинского или местного языка в богослужениях, совершаемых в семинариях, то нужно следовать нормам Священной Конгрегации семинарий и университетов, регулирующим литургическое образование студентов.

Члены Институтов, исповедующих евангельские советы, должны в этом следовать нормам, содержащимся в Апостольском послании Sacrificium Laudis от 15 августа 1966 г., а также в Наставлении о языке при совершении монашествующими Божественного Служения и Мессы, конвентуальных или общинных, которое было дано этой Священной Конгрегацией обрядов 23 ноября 1965 г.

50. В священнодействиях с пением, совершаемых на латыни:

а) Григорианский хорал, как распев, свойственный римской Литургии, должен, при равенстве в прочих условиях, занимать первостепенное место [34]. Следует, по мере возможности, использовать те его мелодии, которые имеются в типических изданиях.

б) «Для употребления в малых церквях желательно также подготовить издание, содержащее более простые напевы» [35].

в) Другие музыкальные произведения, написанные для одного или многих голосов, взятые либо из традиционного наследия, либо из новых сочинений, следует уважать, благоприятствуя им и используя их по мере возможности [36].

[34] Ср. SC, 116. [35] Там же, 117. [36] Ср. там же, 116.

51. Принимая во внимание местные условия, пастырскую пользу для верных и природные особенности каждого из языков, пастырям душ надлежит решать, насколько произведения из

сокровищницы церковной музыки, написанные в прошлом на латинские тексты, могут, помимо их использования в священнодействиях, совершаемых по-латыни, успешно использоваться также в священнодействиях, совершаемых на местном языке. Действительно, ничто не препятствует тому, чтобы в одном и том же священнодействии некоторые части пелись на другом языке.

52. Чтобы сохранять наследие церковной музыки и развивать должным образом новые формы церковного пения, «большое значение следует придавать обучению и практике музыкального искусства в семинариях, новициатах и обителях для обучения монашествующих обоих полов, равно как и в других католических учебных заведениях и школах» [37]. Нужно прежде всего развивать изучение и практику григорианского пения, поскольку в силу свойственных ему качеств оно остается ценнейшим основанием культуры церковной музыки.

[37] Ср. SC, 115.

53. Новые произведения церковной музыки должны полностью сообразовываться с

изложенными принципами и нормами. Поэтому они должны нести на себе «знаки настоящей священной музыки», быть «пригодными к исполнению не только большими хорами певчих, но и малочисленными хорами, а также способствующими деятельному участию всего собрания верных» [38].

В том, что касается традиционного наследия, следует в первую очередь выделить те его части, которые соответствуют требованиям устроения Литургии. Пусть затем эксперты, компетентные в этой области, внимательно изучат другие части на предмет того, насколько они могут отвечать тем же требованиям. Прочее же, что не соответствует природе Литургии или подобающему пастырскому священнодействию, может быть успешно переведено в благочестивые упражнения или, еще лучше, в священнодействия слова Божия [39].

[38] SC, 121. [39] См. выше, n. 46.

VII. О ПОДГОТОВКЕ МЕЛОДИЙ ДЛЯ ТЕКСТОВ, НАПИСАННЫХ НА МЕСТНЫХ ЯЗЫКАХ

54. При утверждении переводов для народа тех частей, которые нужно будет положить на музыку, – особенно, переводов Псалтири, – эксперты должны проявить внимание к тому, чтобы соответствие латинскому тексту успешно сочеталось с пригодностью для пения на современном языке; следует уважать природные свойства и законы каждого языка, а также принимать во внимания характерные особенности каждого народа, чьи традиции, равно как и законы церковной музыки, должны серьезно учитывать музыканты при подготовке новых мелодий.

Поэтому компетентной территориальной власти следует проявить заботу о том, чтобы в комиссию, которой поручается создание переводов для народа, входили специалисты по упомянутым дисциплинам, а также по латинскому и местному языкам; сотрудничество между ними должно осуществляться с самого начала работы.

55. Компетентной территориальной власти надлежит решить, могут ли некоторые традиционные тексты на местном языке, положенные на музыку, по-прежнему использоваться, даже если они содержат те или иные отличия от законно одобренных литургических переводов.

56. Среди мелодий, подготавливаемых для текстов на современных языках, особую важность имеют те, которые принадлежат священнику или служителю, – исполняемые как им одним, так и вместе с собранием верных или в виде диалога. Создавая их, музыканты должны продумать вопрос о том, могут ли мелодии, используемые в латинской Литургии, послужить для исполнения тех же текстов на современном языке.

57. Новые мелодии, предназначенные для священника и служителей должны быть одобрены компетентной территориальной властью [40].

[40] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов Inter Oecumenici от 26 сентября 1964 г., 42.

58. Заинтересованным Епископским Конференциям следует проявлять заботу о том, чтобы на одном и том же языке имелся один перевод, используемый в разных регионах. Кроме того, желательно, чтобы по возможности имелись одна или несколько мелодий для тех частей, которые принадлежат священнику и служителям, а также для ответов и возглашений народа, что благоприятствовало бы общему участию тех, кто пользуется одним языком.

59. Музыкантам надлежит начать этот новый труд с заботой о том, чтобы продолжать традицию, которая сформировала истинное сокровище Церкви, содержащееся в богослужении. Им следует изучать произведения прошлого, их жанры и особенности, но также принимать во внимание и новые законы и потребности Литургии, дабы «новые формы неким органическим образом вырастали из уже существующих» [41] и новые сочинения образовывали новую часть музыкального наследия Церкви, не менее достойную, чем прежняя.

[41] SC, 23.

60. Новые мелодии, сочиняемые к текстам на современных языках, бесспорно нуждаются в опыте, чтобы в достаточной мере приобрести зрелость и совершенство. Однако следует избегать исполнения в церквях под предлогом эксперимента того, что оскорбляет святость

места, достоинство священнодействия и благочестие верных.

61. Адаптация музыки в тех регионах, которые обладают собственной музыкальной традицией, – прежде всего, в миссионерских странах, – требует от специалистов особой подготовки [42]. Действительно, речь идет о соединении чувства священного с духом, традициями и характерными проявлениями этих народов. Те, кто посвящает себя этой работе, должны обладать достаточным знанием как Литургии и музыкальной традиции Церкви, так и языка, народных песен и других проявлений, свойственных тому народу, для блага которого они исполняют это служение.

[42] Ср. SC, 119.

VIII. ОБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЕ

62. Музыкальные инструменты могут приносить большую пользу – будь то сопровождение пения или только игра.

«В латинской Церкви следует высоко ценить орган как традиционный музыкальный

инструмент, звуки которого способны придавать дивное великолепие церковным торжествам и стремительно возносить души к Богу и к небесам.

Прочие же инструменты могут быть разрешены к использованию в богослужении по суждению и с согласия полномочной церковной территориальной власти… – в той мере, в какой они подходят или могут подойти для использования в священнодействиях, отвечают достоинству храма и способствуют подлинному назиданию верных» [43].

[43] SC, 120.

63. При допущении и использовании музыкальных инструментов следует принимать во внимание характерные особенности и обычаи каждого народа. Однако те инструменты, которые по общему суждению и употреблению соответствуют только светской музыке, следует полностью исключить из каких-либо священнодействий, а также из благочестивых и священных упражнений [44].

Всякий инструмент, допускаемый для употребления в богослужении, следует

использовать соответственно требованиям священнодействия, дабы он служил красоте богослужения и назиданию верных.

[44] Ср. Наставление Свящ. Конгрегации обрядов о церковной музыке и священной Литургии от 3 сентября 1958 г., 70.

64. Использование музыкальных инструментов при сопровождении песнопений может служить хорошей поддержкой для голосов, облегчать участие собрания и углублять его единство. Однако звук инструментов не должен заглушать голосов, так что становится трудным понимание текста. Всякий же музыкальный инструмент должен молчать, когда священником или служителем произносятся в полный голос принадлежащие им тексты.

65. На петых или читаных Мессах можно использовать орган или какой-либо другой законно допущенный музыкальный инструмент, чтобы сопровождать пение группы певчих или народа. На этих инструментах можно играть и без пения в начале Мессы, перед тем как священник подходит к алтарю, во время Приношения даров и Причащения, а также в конце Мессы.

Это же правило можно применять, при соответствующей адаптации, и для других священнодействий.

66. Игра на этих инструментах без пения не разрешается в периоды Адвента и Великого поста, в Священное Пасхальное Триденствие, а также на заупокойных часовых службах и Мессах.

67. Весьма желательно, чтобы органисты и другие исполнители не только профессионально владели игрой на вверенном им инструменте, но также глубоко знали дух Литургии и вникали в него, дабы, исполняя свое служение, даже при импровизации, они обогащали священнодействие в соответствии с истинной природой каждого его элемента и содействовали участию верных [45].

[45] Ср. выше, nn. 24-25.

IX. О КОМИССИЯХ, СОЗДАВАЕМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ

68. Епархиальные комиссии по церковной музыке – вместе с пастырско-литургической

деятельностью – вносят ценный вклад в развитие церковной музыки в епархии.

Поэтому такая комиссия должна, по возможности, иметься в каждой епархии, чтобы выполнять свою работу в сотрудничестве с комиссией по священной Литургии.

Иногда даже уместно, чтобы эти две комиссии были слиты в одну: таким образом, она будет состоять из специалистов в каждой из обеих дисциплин, чтобы дело легче продвигалось.

Очень рекомендуется, чтобы там, где это представляется полезным, несколько епархий создали единую комиссию, которая могла бы добиться наибольшего единообразия в том же регионе и перегруппировать силы для большей плодотворности.

69. Комиссия по священной Литургии, которую рекомендуется по необходимости создать при Епископской Конференции [46], должна заботиться также о церковной музыке, а следовательно – включать в себя и специалистов по ней. Желательно, чтобы эта комиссия советовалась не только с епархиальными комиссиями, но и с другими ассоциациями, которые занимаются музыкой в том же регионе. Это относится и к институту литургического пастырства, о котором идет речь в ст. 44 Конституции о священной Литургии.

[46] Ср.SC, 44.

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Настоящее Наставление Верховный Понтифик Папа Павел VI одобрил и своею властью утвердил на аудиенции, данной 9 февраля 1967 года Его Высокопреосвященству кардиналу Аркадио М. Ларраоне, префекту этой Священной Конгрегации обрядов, а также повелел опубликовать, постановив, что она вступит в силу с воскресенья Пятидесятницы 14 мая 1967 года.

Несмотря на что бы то ни было противоречащее.

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Рим, 5 марта 1967 года, воскресенье Laetare – IV воскресенье Великого Поста.

Кардинал Джакомо Леркаро,

архиепископ Болонский, президент Совета по осуществлению Конституции о священной Литургии

Кардинал Аркадио М. Ларраона,

префект Священной Конгрегации обрядов

+ Фердинандо Антонелли,

титулярный архиепископ Идикрийский,

секретарь Священной Конгрегации обрядов

© Неофициальный перевод Петра Сахарова

Латинский оригинал: http://media.musicasacra.com/pdf/musicamsacram.pdf