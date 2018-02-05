Можно ли исполнить предписание воскресной Мессы в другой день?

ВОПРОС:

Можно ли приходить на Мессу не в воскресенье, а в понедельник, если я работаю и в субботу, и в воскресенье целый день?

ОТВЕТ:

Воскресенье для христиан – это день, который отличается от всех других дней недели. В этот день мы совершаем память Воскресения Господа Иисуса Христа. «Совершать память» — живую память, что гораздо больше, чем простое воспоминание, — означает, что в этот день происходит то же, что произошло в тот самый день Воскресения. В тот день Иисус встретил Магдалину, благовестницу среди апостолов; Он встретил благочестивых женщин и даровал им мир и радость; Он встретил учеников из Эммауса, вселил в них мужество, объяснил им Писание, передал им то, что заставило гореть их сердца; наконец, Он встретил апостолов в Иерусалимской горнице, даровав им Своего Духа.

Участие в Евхаристии – это основной момент, центр всей недели верующего. Но праздник и воскресный день не сводится только к участию в Святой Мессе. Весь этот день должен быть выражением радости, солидарности, братской любви.

Воскресенье – это день, когда Церковь делается видимой, когда она собирается и являет миру свое единство. Первые христиане собирались именно в воскресенье, о чем свидетельствуют новозаветные тексты. Причем это были не собрания время от времени, а неукоснительный обычай, ставший традицией.

Но вернемся к автору нашего вопроса, — которому приходится работать и в субботу, и в воскресенье. Когда посещение Святой Мессы невозможно по уважительным причинам ни в субботу вечером, ни в воскресенье, необходимо изложить эту проблему настоятелю своего прихода. Настоятель может освободить прихожанина от участия в воскресной Мессе. «Воскресная Евхаристия, — читаем в Катехизисе Католической Церкви (2181), – это основа и утверждение всей христианской жизни в вере. Поэтому верные обязаны участвовать в Евхаристии в дни предписанных праздников, если они не освобождены от этого обязательства по серьезной причине (например, болезнь или уход за грудным ребенком) или если их священник снял с них обязательство. Те, кто сознательно не выполняют этого обязательства, совершают тяжкий грех».

Посещение Мессы по понедельникам — конечно, благое дело, но это не является исполнением заповеди чтить День Господень.

Источник: Радио Ватикана