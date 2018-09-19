Можно ли доброму католику читать детективы?

«Как много здесь вещей, без которых я могу обойтись!» — говаривал Сократ, когда ему случалось зайти на рынок в Афинах. Нечто подобное мне хочется сказать при посещении книжного магазина: реального, с книгами на полках, или же в Интернете. Не раз и не два, полистав какую-то книгу, задаёшься вопросом: ну зачем, зачем это написано? Для чего это издано? Неужели кто-нибудь купит это и будет читать?…

Конечно, немало издаётся и продаётся достойных внимания книг, и давайте пройдём к полкам с такими книгами. Мимо стеллажей с трудами на тему «Как хорошо жилось крепостным крестьянам на Руси». Мимо мемуаров девушек, похищенных инопланетянами. Мимо учебников чёрной, белой и полосатой магии. К старой доброй литературе, проверенной временем. А что это за литература ?

Во-первых, это, конечно же, русская классика. От «Войны и мира» до «Тихого Дона», от потрясающе актуальных «Мёртвых душ» до не менее актуальной «Угрюм-реки» . Во-вторых, мировая общепризнанная классика от Данте до Ремарка и от Шекспира до Хемингуэя. А в третьих – классика детективного жанра.

— Как же так?- может удивиться вдумчивый читатель. – Можно ли доброму католику читать детективы? Не вредно ли сие чтение?

Вопрос уместный и важный, тем более в наши дни, когда не издаются списки запрещённых для католиков книг. Зачем тратить время на детектив, не лучше ли взять в руки что-нибудь солидное и поучительное? Ну, скажем, «Молот ведьм» Шпренгера и Инститориса. Полистать благоговейно и почтительно поставить обратно на полку. И всё-таки я дерзаю утверждать, что нас, христианских читателей, хороший детектив плохому не научит. Именно хороший. А не наспех скомпонованный текст со смакованием всевозможных способов убийства. Детективная классика двадцатого века – вот что не подведёт нас на путях поиска подходящей книги: Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Реймонд Чандлер, братья Вайнеры…

Британский писатель Честертон в своё время даже написал эссе под названием «В защиту детективной литературы». Тот самый Гилберт Кит Честертон, который подарил миру удивительный образ детектива-любителя, католического священника отца Брауна. Суметь поставить себя на место другого человека, в том числе преступника, понять ход его мыслей – вот метод отца Брауна. В 1937 году, уже после ухода Честертона из этого мира, вышла в свет книга «Отец Браун о Честертоне». Нечасто персонажи пишут о создавших их авторах. В данном случае воспоминаниями и размышлениями о Честертоне делился с читателями прототип отца Брауна, священник Джон О’Коннор.

Хорошая детективная история не выдумывается, она опирается на реальную жизнь. Прототипом Холмса у Конан Дойла был профессор Белл, а Ватсона – майор Вуд. Жорж Сименон изучил работу парижской полиции в пору своей работы в прессе, а один из братьев Вайнеров работал следователем. Имелся опыт работы в уголовном розыске и у Павла Нилина, автора повестей «Испытательный срок» и «Жестокость». Эти произведения основаны на реальных событиях, происходивших в Иркутской губернии в двадцатых годах двадцатого века. Вениамин Малышев, герой второй из этих повестей, противостоит тем своим коллегам, которые полагают, что в борьбе с преступностью все средства хороши: «Для чего и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду…, а потом позволяем себе враньё и обман?» На эту же тему спорят и герои «Эры милосердия» братьев Вайнеров, Жеглов и Шарапов.

Детектив (во всяком случае, классический) хорош уже тем, что даёт ясные оценки поступкам, не называет чёрное белым и учит противостоять злу. Хорошая детективная история – одно из тех средств, которые помогают сберечь в себе человека. Что может быть важнее этой задачи сегодня?

Александр Синодский