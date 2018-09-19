Можно ли доброму католику читать детективы?

Можно ли доброму католику читать детективы?

Сентябрь 19, 2018

«Как много здесь вещей, без которых я могу обойтись!» —  говаривал Сократ, когда ему случалось зайти на рынок в Афинах. Нечто подобное мне хочется сказать при посещении книжного магазина:  реального, с книгами на полках, или же в Интернете. Не раз и не два, полистав какую-то книгу, задаёшься вопросом:  ну зачем, зачем это написано?  Для чего это издано? Неужели кто-нибудь купит это и будет читать?…

Конечно, немало издаётся и продаётся  достойных внимания книг, и давайте пройдём к полкам с такими книгами. Мимо стеллажей с трудами на тему «Как хорошо жилось крепостным крестьянам на Руси». Мимо мемуаров девушек, похищенных инопланетянами. Мимо учебников чёрной, белой и полосатой магии. К старой доброй литературе, проверенной временем. А что это за литература ?

Во-первых, это, конечно же, русская  классика. От  «Войны и мира» до «Тихого Дона», от потрясающе актуальных  «Мёртвых душ»  до не менее актуальной «Угрюм-реки» . Во-вторых, мировая общепризнанная классика от Данте до Ремарка и от Шекспира до Хемингуэя. А в третьих – классика детективного жанра.

— Как же так?- может удивиться вдумчивый читатель. – Можно ли доброму католику читать ? Не вредно ли сие ?

Вопрос уместный и важный, тем более в наши дни, когда не издаются списки запрещённых для католиков книг. Зачем тратить время на детектив, не лучше ли взять в руки что-нибудь солидное и поучительное? Ну, скажем, «Молот ведьм»  Шпренгера и Инститориса. Полистать благоговейно и почтительно поставить обратно на полку. И всё-таки я дерзаю утверждать, что нас, христианских читателей, хороший детектив плохому не научит. Именно хороший. А не наспех скомпонованный текст со смакованием всевозможных способов убийства. Детективная классика двадцатого века – вот что не подведёт нас на путях поиска подходящей :  Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Реймонд Чандлер, братья Вайнеры…

Британский писатель Честертон в своё время даже написал под названием «В защиту детективной литературы». Тот самый , который подарил миру  удивительный образ детектива-любителя, католического священника отца Брауна. Суметь поставить себя на место другого человека, в том числе преступника, понять ход его мыслей – вот метод отца Брауна. В 1937 году, уже после ухода Честертона из этого мира, вышла в свет книга  «Отец Браун о Честертоне». Нечасто персонажи пишут о создавших их авторах. В данном случае воспоминаниями и размышлениями о Честертоне делился с читателями прототип отца Брауна, священник Джон О’Коннор.

Хорошая детективная история не выдумывается, она опирается на реальную жизнь. Прототипом Холмса у Конан Дойла был профессор Белл, а Ватсона – майор Вуд. Жорж Сименон изучил работу парижской полиции в пору своей работы в прессе, а один из братьев Вайнеров работал следователем.  Имелся опыт работы в уголовном розыске и у Павла Нилина, автора повестей «Испытательный срок» и «Жестокость».  Эти произведения основаны на реальных событиях, происходивших в Иркутской губернии в двадцатых годах двадцатого века. Вениамин Малышев, герой второй из этих повестей, противостоит тем своим коллегам, которые полагают, что в борьбе с преступностью все средства хороши: «Для чего и кому она нужна, такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже самой жизни, за правду…, а потом позволяем себе враньё и обман?» На эту же тему спорят и герои «Эры милосердия» братьев Вайнеров, Жеглов и Шарапов.

Детектив (во всяком случае, классический) хорош уже тем, что даёт ясные оценки поступкам, не называет чёрное белым и учит противостоять злу. Хорошая детективная история – одно из тех средств, которые помогают сберечь в себе человека. Что может быть важнее этой задачи сегодня?

 

Александр Синодский

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