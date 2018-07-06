Может ли некатолик исповедоваться и причащаться в Католической Церкви?

ВОПРОС:

Может ли некатолик исповедоваться католическому священнику и причащаться в католической церкви?

ОТВЕТ:

В документе, опубликованном Национальным отделом по экуменизму и межрелигиозному диалогу при Итальянской епископской конференции, подробно излагаются принципы и основания пастырского подхода к верующим, принадлежащим к православным Церквам.

Во-первых, подчеркивается, что восточные Церкви, не находящиеся в полном общении с Католической Церковью, обладают действительными Таинствами, обеспеченными апостольской преемственностью. Однако существует тесная связь между церковным единством и таинственным единством, поэтому в целом здесь действует правило: католические священнослужители преподают Таинства законным образом только католикам, а католики, в свою очередь, принимают Таинства законным образом только от католических священнослужителей.

Но в этом параграфе, как мы видим, речь идёт о законности, о правиле, а не о действительности самих Таинств. Католическая Церковь допускает общение в Таинствах, — особенно Евхаристии, Покаяния и Елеопомазания больных, — с другими Церквами и церковными общинами, при определенных условиях и в особых обстоятельствах. В документе говорится, что речь идет о Таинствах, преподаваемых отдельным людям, а именно тем христианам, которые проявляют «веру, полностью соответствующую вере Католической Церкви в области того Таинства, о котором они просят, и при наличии серьезной духовной потребности в нём для вечного спасения. Эта потребность, — читаем в тексте, — относится к более тесному единению со Христом, а значит, подразумевает более глубокую приверженность Христовой Церкви». Если верующий имеет подлинную веру в данное Таинство и серьезную духовную потребность, если он имеет соответствующее намерение и должным образом подготовлен к плодотворному принятию освящающей благодати, то он может приступить к Таинству, в том числе и Таинству Покаяния, со всеми последствиями, то есть получить также отпущение грехов.

В пастырском руководстве Итальянской епископской конференции перечисляются условия, при которых католический священнослужитель преподает Таинства православным. В отношении исповеди такими условиями является спонтанная просьба об этом Таинстве, надлежащее расположение и серьезная духовная потребность, — о чём мы уже упоминали. Каждый священник должен сам определить, насколько тот или иной случай отвечает этим условиям. Например, если у православного верующего нет возможности исповедоваться православному священнику, он может исповедоваться католическому священнику. Но в документе приводится и такой пример: когда православный не приступает к Исповеди у священника своей Церкви в силу «индифферентизма или церковного релятивизма», — попросту говоря, человеку «все равно», — такой случай не соответствует условиям для принятия исповеди у православного, также и из-за «риска вызвать подозрения в скрытом прозелитизме», говорится в документе Итальянской епископской конференции. При оценке конкретных ситуаций, утверждается в документе, следует «исключить полемические или синкретистские настроения» кающегося, который сознательно не желает подходить к священнику собственной Церкви.

Далее в Руководстве описываются некоторые сложности, связанные с исповедью православного верующего у католического священника. Эти сложности возникают из-за различий в совершении Таинства Покаяния у православных и католиков. Например, разведенный православный, вступивший в повторный брак, не может получить отпущения грехов у католического священника, объективно находясь в греховной ситуации. Поэтому даже если такой верующий исповедуется в своих грехах и католический священник, находясь в неведении по поводу его второбрачия, даст ему отпущение грехов, такое отпущение будет объективно недействительным. В то же время некатолик не обязан исповедоваться в нарушениях сугубо церковных предписаний, которые обязывают только тех, кто был крещен в Католической Церкви или принят в её лоно (согласно 11 канону Кодекса канонического права или канону 1490 Кодекса канонического права Восточных Церквей).

Иначе обстоит дело с протестантами. Даже если предположить, что по отношению к ним могут применяться те же правила, что перечислены выше, на самом деле наличие условий, необходимых для законной исповеди протестанта, практически невозможно. Таинство Покаяния и вера в отпущение грехов на исповеди не является частью веры протестантских Церквей. И если бы даже нашелся верующий протестант, который бы искренне верил во все это, он бы в точности отвечал тому описанию недопустимых случаев, о котором шла речь выше: это верующий с «полемическими и синкретическими» настроениями, который, вероятно, не совсем разделяет веру своей собственной Церкви, — но в то же время не может сделать шаг к полноте веры, присоединяясь к Католической Церкви.

Источник: Vatican News