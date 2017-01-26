Московские католики заявили об острой нехватке культовых зданий

В Москве и области проживают десятки тысяч верующих католиков, которым не хватает культовых зданий, заявил представитель Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Виталий Бородин.

«Культовых католических зданий в Москве всего три. На эти три здания приходится семь приходов. То есть наблюдается острая необходимость в зданиях», — цитирует Бородина РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице, храме святого Людовика Французского на Лубянке и храме святой Ольги в Люблино.

При этом, по словам М. Бородина, сейчас верующие добиваются передачи общине храмового комплекса святых Петра и Павла в Милютинском переулке в центре города.

В свою очередь секретарь Конференции католических епископов России о. Игорь Ковалевский привел данные, согласно которым, в Москве и области «по самым скромным оценкам» проживают до 40-50 тысяч католиков. Большинство из них, как отметил священник, являются русскоязычными.