Московские католики продолжают судиться с мэрией из-за здания, где раньше располагался храм

Религиозная община добивается исполнения того же закона, по которого РПЦ собирается получить Исаакиевский собор.

В отличие от православной церкви у католической с возвращением имущества возникли большие проблемы. «Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве» уже три года пытается получить комплекс зданий ансамбля церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Лубянке.

Храм в Милютинском переулке строился на пожертвования еще в середине позапрошлого века. При советской власти здание было переоборудовано в кинотеатр, потом там расположился проектный институт. Сейчас дом находится в частной собственности.

Еще 4 строения, на которые претендуют католики, появились в начале прошлого века.

И хотя все документы были собраны, добиться от властей административного решения не получилось. Представители архиепархии обратились в Арбитражный суд Москвы. Ответчиком выступает Департамент городского имущества.

В настоящее время приход церкви апостолов Петра и Павла насчитывает несколько тысяч человек. Богослужения совершаются в храме святого Людовика Французского на Малой Лубянке.

Источник: Эхо Москвы