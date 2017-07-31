Мощам Николая Чудотворца в России смогли поклониться 2,5 млн человек

Принесение частицы мощей Николая Чудотворца в год столетия революции 1917 года глубоко символично, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В год, когда государь император Николай II вынужден был отказаться от царства, и в столетие воспоминаний об этих событиях, по божественному промыслу в Россию принесены мощи святителя Николая — ни годом раньше, ни годом позже. И никто специально к этой годовщине это событие не готовил», — сказал Патриарх 28 июля 2017 года на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Предстоятель РПЦ напомнил, что за два месяца мощам поклонились 2,5 миллиона человек.

«Я хотел бы еще раз выразить благодарность вам, дорогие братья, прибывшие из Италии, и прошу передать мою глубокую благодарность Его Святейшеству Папе Франциску. Думаю, что принесение мощей святителя и чудотворца Николая сделало для примирения Востока и Запада столько, сколько не сделала никакая дипломатия — ни светская, ни церковная», — сказал в завершение Патриарх Кирилл.

Мощи прибыли в Россию 21 мая из папской базилики Бари. За все 930 лет пребывания там они никогда не покидали пределы города. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года. Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург 13 июля, до этого мощи находились в Москве.

28 июля святыня покинула Россию и вернулась на родину.

По материалам Patriarchia.ru