Монс Журдан: вверим Пресвятой Деве визит Папы в Эстонию

В преддверии апостольского визита Папы Франциска в Литву, Латвию и Эстонию, который состоится с 22 по 25 сентября, апостольский администратор Эстонской Республики монс. Филипп Жан-Шарль Журдан направил специальное послание католикам страны.

Епископ благодарит всех, кто вносит вклад в подготовку визита Святейшего Отца, а также просит молиться, дабы эта поездка принесла обильные плоды. Текст послания апостольского администратора опубликован на сайте Католической Церкви Эстонии.

«Каждое крупное событие состоит из тысяч деталей, но от каждой мелочи зависит на самом деле многое. Постараемся делать всё это с любовью», — пишет монс. Журдан и добавляет: «Если любви мало, то самый великий труд может оказаться незначительным, но если много любви, то даже самое маленькое дело окажется важным».

Апостольский администратор Эстонии подчёркивает важность не только материальной, но и духовной подготовки к визиту Святейшего Отца:

«На протяжении истории христиане готовились к значительным событиям молитвой и постом. Визит Папы является очень важным событием для Католической Церкви Эстонии и для каждого католика. Возлюбленные братья и сёстры, я хотел бы попросить, чтобы все мы старались интенсивнее готовиться к этому визиту теперь, когда он приближается».

В месяце августе, отмеченном праздниками Пресвятой Богородицы, монс. Журдан просит эстонских католиков посвящать молитву Святого Розария успешному визиту Епископа Рима и хотя бы один день посвятить посту. Таким днём, по словам иерарха, могла бы стать суббота 1 сентября.

В конце послания монс. Филипп Жан-Шарль Журдан призывает верующих как можно скорее подать заявки на участие в Папской Мессе на Площади Свободы в Таллине и на встречу Папы с молодёжью в столичной церкви Святого Карла. Это можно сделать на официальной странице события www.paavsteestis.ee, где имеется вся необходимая информация (также на русском языке).

Источник: Vatican News