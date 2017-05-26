Монс. Юркович — ВОЗ: подлинное развитие зависит от эффективных систем здравоохранения

Забота о здоровье является «одним из основных аспектов прогресса Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года», а также «необходимым компонентом социально-экономической стабильности». Об этом заявил на 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве монс. Иван Юркович, глава делегации Святейшего Престола. В своём выступлении архиепископ, в частности, указал на некоторые важные приоритеты: необходимы такие «партнерские отношения, которые бы связывали научные исследования и разработки в секторе здравоохранения с реальными требованиями и глобальными потребностями в области здравоохранения, в целях обеспечения более широкого доступа для всех больных к основным лекарственным средствам».

Слабые системы здравоохранения, отметил ватиканский прелат, по-прежнему остаются препятствием во многих странах. Поэтому каждому больному «необходимо предложить эффективные и выполнимые меры профилактики и лечения». Здравоохранение должно быть гарантировано, в частности, для «самых нуждающихся людей, живущих в крайней нищете, и для наиболее отверженных слоёв нашего общества, включая мигрантов и беженцев. Во многих странах, — отметил монс. Юркович, — религиозные организации и другие учреждения, основанные на вероисповедании, берут на себя значительную ответственность за системы здравоохранения и, следовательно, должны принимать участие в разработке политики в этой области».

Глава делегации Святейшего Престола ещё раз подтвердил, что главенство человека не может быть поставлено под сомнение. Системы здравоохранения, по словам архиепископа, должны вознести «человека и его физические, психологические и духовные нужды в центр оказываемых услуг, при полном уважении священного характера человеческой жизни на всех её этапах. Сильные и прочные системы здравоохранения, — отметил прелат, — являются ключевым элементом в достижении целей устойчивого развития».

Цитируя слова Папы Франциска из его обращения к врачам 7 мая 2016 года, ватиканский дипломат подчеркнул, что «здоровье — это не товар, а универсальное право, и доступ к медицинским услугам не может оставаться привилегией».

Источник: Радио Ватикана