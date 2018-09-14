Монс. Висвальдас Кульбокас о предстоящем визите Папы в Прибалтику

Предстоящая поездка Папы Франциска в Прибалтику в конце сентября будет сосредоточена на делах молодежи и помощи местным Церквями и не завязана на отношениях с Россией и недавних скандалах с сексуальным насилием, рассказывает Crux (Денвер, США).

Об этом заявил на пресс-конференции в Ватикане ответственный сотрудник Государственного секретариата Святейшего Престола монсеньор Висвальдас Кульбокас.

Бывшие советские республики, ныне входящие в Европейский союз, борются с политическим дисбалансом, финансовыми проблемами и замедлением рождаемости. Литва, по словам монсеньора, занимает высокое место по уровню самоубийств, алкоголизма и депрессии, многие эмигрируют, чтобы найти лучшие возможности в других странах. При этом Литва является единственной прибалтийской республикой с католическим большинством, в Эстонии и Латвии в основном присутствуют протестанты и православные.

Ватикан также надеется свести к минимуму политический аспект папского визита в Прибалтику. Кремль, несомненно, будет пристально следить за четырехдневным пребыванием Папы Франциска у соседей. Ведь поездка проходит во время столетия со дня восстановления их независимости. Но монс. Кульбокас сказал, что это просто совпадение. Он добавил, что понтифик хочет избежать политических заявлений, и подчеркнул, что визит носит пастырский характер.

Монсеньор ожидает, что четверо российских католических епископов посетят одну из столиц, а не будут ждать гипотетического визита Папы Римского в Россию. В этом контексте Кульбокас пояснил, что чрезмерное внимание СМИ сделает посещение российской земли Папой менее вероятной.

«Молодые священники Русской Православной Церкви тоже хотят гораздо больших контактов с католиками, но понимают, что часть верующих и их коллег не готовы к этому», — сказал монсеньор.

(На фото — Кафедральный собор Вильнюса)

Источник: REGNUM