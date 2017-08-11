Монс. Томази указал способы преодоления ядерной угрозы

«Как христиане, мы призваны ходить по путям мира и укреплять общественное воспитание и культуру в свете того факта, что от ядерной угрозы можно защититься только полным искоренением атомных вооружений»: такое заявление сделал архиепископ Сильвано Мария Томази, долгие годы занимавший пост постоянного наблюдателя от Св. Престола при Женевском отделении ООН, в связи с растущей напряженностью между США и Северной Кореей, за которой внимательно следит Папа Франциск. В настоящий момент все призывы со стороны Европы и Китая к сдержанности в словах и действиях не возымели эффекта. Монс. Томази утверждает, что наряду с осознанием деструктивности и бессмысленности атомного оружия существуют группировки, до сих пор полагающие, будто оно может являться средством защиты. Однако столь разрушительное оружие – о чем свидетельствует опыт Второй мировой войны – не может быть приемлемым ни при каких обстоятельствах. Монс. Томази призывает международное сообщество вмешаться в защиту прав человека. Но еще прежде, отмечает прелат, необходимо продвигать переговоры: по его словам, они не будут простыми, поскольку речь идет о противоположных политических и военных целях.

Всего несколько недель назад 123 государства подписали конвенцию о полном запрете ядерного оружия. С одной стороны, в мире растет ясное понимание такой необходимости. Но некоторые страны не желают расставаться с этим видом вооружения или хотят развивать его в будущем. Чтобы полностью избавиться от ядерной угрозы, считает монс. Томази, нужно искоренить это оружие во всех странах мира и найти конструктивную и безопасную альтернативу для защиты мира.

9 августа отмечалась годовщина атомной бомбардировки Нагасаки. С того момента прошло много времени, и большинство убеждено в невозможности атомной войны, ведущей к полному разрушению. Главная опасность ядерного оружия в том, что оно поражает как военные, так и гражданские цели, что ни в коем случае нельзя считать допустимым. Поэтому удивительно, что и в наши дни еще есть люди, считающие использование ядерного оружия возможным. Необходимо обратить внимание на воспитание общественного сознания, чтобы люди поняли всю серьезность риска, связанного с использованием ядерного оружия. Нельзя сворачивать с пути диалога, попыток мирного урегулирования конфликтов, например, путем вовлечения стран, откуда исходит угроза, в международную коммерцию, предоставления им возможности развиваться для блага их народа и считать себя полноценной частью человеческой семьи, — так чтобы они не чувствовали потребности «окапываться» угрозой применения силы, заявил архиепископ Сильвано Томази.

Источник: Радио Ватикана