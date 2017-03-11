Монс. Томази: поездка в лагеря беженцев, чтобы выразить близость Папы

Несколько дней назад американский кардинал Роджер Махони и архиепископ Сильвано Мария Томази посетили лагеря беженцев в Ливане, Иордании, Ираке и Греции с целью выразить близость Церкви беженцам и мигрантам на Ближнем Востоке. Перед тем как отправиться в эту десятидневную поездку, прелаты проинформировали о ней Папу Франциска. 9 марта в штаб-квартире Отдела по делам мигрантов и беженцев ватиканского Департамента служения целостному развитию человека был проведен брифинг, посвящённый этому опыту.

Монс. Сильвано Томази назвал поездку «паломничеством», в ходе которого прелаты встретились с беженцами из Сирии, мигрантами из Эфиопии и Филиппин, с беженцами из Ирака, главным образом с христианами, покинувшими Ниневийскую равнину. Эти встречи показали две очень важные вещи. Во-первых, огромные человеческие страдания из-за неверной политики, которая рассчитывает найти решение проблем через войну и насилие. Во-вторых, отметил монс. Томази, — «мы увидели, что в то же время есть щедрые люди, готовые помочь и сделать всё от них зависящее, чтобы эти общины, вырванные с корнем из их привычной среды, могли жить в более достойных условиях».

Поездка иерархов стала ощутимым знаком близости Папы Франциска и всей Церкви, направленной на помощь беженцам и мигрантам в их нуждах. Отвечая на вопрос, как было воспринято ими такое постоянное внимание Святейшего Отца, монс. Томази сказал:

«Везде, где мы были, все, кто нас встречал — христиане, езиды, мусульмане сунниты и шииты — все выражали одобрение и встречали нашу группу аплодисментами. Мы напоминали им о том, что есть кто-то, заботящийся о них. Эта акция солидарности, выражающаяся присутствием католических организаций, является целой галактикой сил, вдохновленных Евангелием, стремящихся реагировать на нужды и страдания этих людей на примере и согласно учительству Папы Франциска».

Как в Европе, так и в Америке воздвигают барьеры, препятствующие прибытию беженцев и мигрантов. Наш визит, продолжил монс. Томази, имел целью стать посланием надежды: мы не должны бояться наших страдающих братьев, нужно смотреть в корень этих проблем.

Источник: Радио Ватикана