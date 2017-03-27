Монс. Сергей Тимашов: «Мир остро нуждается в нашем совместном христианском свидетельстве». Выступление на Открытии года Реформации в России

22 марта представители Католической Церкви приняли участие в официальном открытии Года Реформации в России в гостиничном комплексе «Президент-отель». С приветственным словом выступили Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре и генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Сергей Тимашов.

Ваши Высокопреосвященства,

уважаемые высокие гости,

дорогие друзья,

братья и сестры во Христе!

В качестве своего приветствия я хотел бы поделиться небольшим библейско-богословским размышлением о содержании нашего сегодняшнего собрания. Поскольку одной из важнейших характеристик общин, возникших в результате реформаторского выступления доктора Мартина Лютера, является особое внимание к Слову Божию, то я позволю себе посмотреть с точки зрения Писания на то, что собственно написано на нашем плакате: Юбилей и Празднование.

Само русское слово праздник связано, скорее, с праздностью, отдыхом, выходным днем. Но Писание говорит о праздновании субботы, о праздновании Господу как об особом делании, всегда связанном с хранением памяти и совершением поклонения Богу. Праздновать субботу, означает воздерживаться от обычной работы – быть праздным от работы, но в тоже время совершать память Бога как Творца и поклоняться ему. Поэтому в христианском понимании праздновать означает совершать память, прежде всего память действия Божия в истории человека, в истории церкви.

Для нас сегодня празднование Реформации означает память о всей 500 летней истории, в которой были и тяжелые моменты наших взаимных отношений и выдающиеся духовные и культурные достижения общин, выросших из Реформы. Для нас в России это празднование включает в себя и память совместного переживания христианского мученичества последних ста лет.

Юбилей – это также библейское понятие. Это время воздержания от обычной работы, время изменения экономических отношений в обществе для того, чтобы дать возможность Богу явить Свое милосердие, Свою заботу и щедрость Это время когда человек призван в своей жизни и в своих отношения с другими людьми свидетельствовать эту прощающую щедрость Самого Бога.

Поэтому говоря сегодня о праздновании юбилея Реформации, мы, очевидно, не можем просто радоваться некоему разделению, проникшему в Христову Церковь, но призваны именно совершить память событий, в которых был человеческий грех, событий во многих очень болезненных. Но в то же время можем видеть как тот же импульс Реформации восстанавливал во всей Церкви внимание ко Слову Божию, внимание к человеческой личности. В этом праздновании мы видим, как преодолевая разделение, христиане разных исповеданий вновь возвращаются к тому, чтобы взаимно обогащать друг друга своим духовным опытом и поддерживать друг друга в совместном христианском свидетельстве, в том числе в самых разных аспектах социального служения, т.е. служения благу общества.

Хотя только сегодня мы участвуем в официальном открытии года Реформации в России, на международном уровне этот год открылся в день Реформации 31 октября совместным богослужением в шведском Лунде, в котором участвовал Папа Римский Франциск и лидеры Всемирной Лютеранской Федерации, католики и лютеране и другие, скажем сегодня так, «христиане реформы». Они вместе просили о том, чтобы совершение общей памяти Реформации помогало укреплять совместное служение Богу и ближнему, несение христианского свидетельства.

Да и у нас, в России, среди событий этого года, предшествовавших официальному открытию, были совместные богослужения и молитвенные встречи разных христианских исповеданий, где мы также вместе просили Бога о даре мира и единства, дабы весь мир мог уверовать в спасительную миссию Христа, нашего Господа. А мир сегодня остро нуждается в нашем совместном христианском свидетельстве о важности, ценности и жизненной силе Евангелия Христова.

Господь да благословит нас.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве