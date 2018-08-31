Монс. Мацулевич: религиозная терпимость присуща Узбекистану

«История распорядилась таким образом, что узбекская земля стала перекрёстком культур и религий. Поэтому сегодня терпимость и свобода вероисповедания являются неотъемлемым элементом культуры и местного населения»: об этом заявил Апостольский администратор Узбекистана монс. Ежи Мацулевич.

«Великий шёлковый путь, — отметил епископ Мацулевич, — глубоко обозначил характерные черты этой земли: путешественники по дороге из Европы в Китай часто останавливались здесь. Но сосуществование культур и религий восходит к более ранним временам: в Бухаре есть синагога, которой не менее шести веков, а, по мнению местной иудейской общины, евреи пришли сюда около 2.000 лет назад. В VIII веке нашей эры на эту землю прибыли мусульмане, до XIII века здесь проживала крупная община несторианских христиан. Более того, советское государство поощряло прибытие и смешение различных национальностей. Нередко поляки — узники сибирских ГУЛАГов — после освобождения переезжали в Узбекистан из-за здешнего благоприятного климата и присутствия многочисленных земляков».

Сегодня в азиатской стране живут представители 80 национальностей: многие из них собираются в своих культурных центрах, с которыми католическая община поддерживает постоянные связи. По этому поводу монс. Мацулевич отметил:

«Речь идёт об организациях, главным образом в Ташкенте и Фергане, которые занимаются сохранением наследия и традиций стран происхождения. Мы в хороших отношениях со многими из них, например, немецкими, русскими и татарскими культурными центрами. Часто мы собираемся вместе, чтобы отметить главные праздники или пообщаться по другим поводам. Например, в начале лета члены татарского культурного центра проводили одного из наших ферганских монахов — накануне его поездки в отпуск — концертом традиционной музыки».

Климат диалога способствует развитию отношений между различными религиями, отметил апостольский администратор Узбекистана:

«Вместе с православными, армянскими и иудейскими лидерами я каждый год участвую, как представитель Католической Церкви в Узбекистане, в празднествах на завершения Рамадана, которые организуют мусульманские власти, — подчеркнул прелат. — Кроме того, у нас очень близкие отношения с христианами других конфессий. Например, несколько месяцев назад в Фергане мы принимали участие в молитвенном бдении общины пятидесятников вместе с другими тремя или четырьмя общинами протестантской Церкви», — сказал в заключение епископ.

На данный момент в Республике Узбекистан пять католических приходов и около 3.000 прихожан в крупных городах: около 700 католиков живут в Ташкенте, остальные проживают в Самарканде, Бухаре, Ургенче и Фергане. 80% населения страны — мусульмане, 8% — прихожане Русской Православной Церкви, другие религиозные верования составляют меньшинство.

Источник: Vatican News