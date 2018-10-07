Монс. Кондрусевич на Синоде: молодежь требует Бога

«Чтобы выписать лекарство, нужно узнать диагноз»: так в интервью “Vatican News” митрополит Тадеуш Кондрусевич, архиепископ Минско-Могилевский, прокомментировал центральную тему первой части Рабочего документа Синода и первых обсуждений на общих конгрегациях. Молодежь необходимо выслушивать, чтобы понять ее внутренний мир.

Молодежь требует Бога и мудрого сопровождения, считает монс. Кондрусевич. Белорусский иерарх принимает участие в XV Генеральной ассамблее Синода Епископов, которая проходит в Ватикане.

Архиепископ подчеркнул, что ситуация молодежи различается от континента к континенту, во многом зависит от экономической, политической и религиозной обстановки.

Сложности душепопечения о молодежи сегодня связаны также с возвращением проблемы противопоставления веры и разума: «В наше время нужна новая катехизация, новая евангелизация», — утверждает монс. Кондрусевич и добавляет, что белорусская молодежь его «радует», хотя нет недостатка и в трудностях: «У нас мало священников, мало храмов. Негде осуществлять молодежное пастырство. Несмотря на это, есть много инициатив».

Белорусская молодежь придает большое значение «вертикальному» измерению церковной жизни, то есть отношениям с Богом, в уверенности, что «одна только социология не спасет». Монс. Кондрусевич сослался на недавние встречи молодежи с Папой Франциском во время его апостольского визита в Литву. Туда отправились более тысячи молодых паломников из Белоруссии. Однако на встрече, специально посвященной молодежи, присутствовала лишь половина из них, поскольку в программе не было Святой Мессы. В Каунас же на Мессу с Папой отправилось большинство молодых людей. Архиепископ Минско-Могилевский отметил, что в объемном Рабочем документе Синода слово «Таинство» встречается лишь шесть раз, а слово «Евхаристия» — только дважды. «Для нас же Евхаристия важнее всего», — подчеркнул иерарх.