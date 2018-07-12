Монс. Грек: «Бог погрузился в море вместе с мигрантами»

Распятый Христос пребывает в агонии повсюду, где человек борется со страхом, безнадёжностью, несправедливостью, насилием и нищетой: об этом говорил епископ мальтийского острова Гоцо монс. Марио Грек на проповеди в минувшее воскресенье, в праздник Божьей Матери Неустанной Помощи.

Обращаясь к верующим, мальтийский прелат отметил: взирая на тысячи людей, умирающих в море вокруг нас, кто-то может спросить: «Где твой Бог?», как задавался вопросом в Аушвице Эли Визель. Ответ приходит от совести: Бог погрузился в море вместе с теми, кто пытаются спастись. Перед лицом этого эпохального исхода общее отношение Европы поистине скандально и постыдно, — заявил мальтийский епископ.

Прелат осудил «отсутствие искренности и политической воли со стороны высшего институционального руководства», что «привело некоторые страны к принятию мер, не позволяющих этим мигрантам безопасно прибыть в порт», а также запрещающих неправительственным организациям спасать людей.

Несмотря на то, что «эти страны, в том числе и наша, не могут в одиночку нести бремя» массового прибытия мигрантов, Европа не может и дальше оставаться «Европой Каина»: её неспособность ответить на этот гуманитарный кризис говорит о том, что она «серьёзно больна и потеряла свою социальную совесть. Европа выбросила в море свои основополагающие принципы: солидарность, справедливость и равенство».

Источник: Vatican News