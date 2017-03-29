Монс. Галлахер: не допускать манипулирования религией

В рамках борьбы с экстремизмом важно доносить до молодежи в том числе и созидательную информацию о ситуации в мире, а не только кормить их новостями с отрицательной окраской, считает секретарь Святейшего Престола по отношениям с государствами. Архиепископ Пол Ричард Галлахер дал интервью испанскому изданию «La Vanguardia».

По его мнению, как ислам, так и христианство, должны совместно противостоять попыткам манипулирования религией, целью которых является радикализация верующих. Говоря о террористическом нападении, случившемся 22 марта 2017 г. в Лондоне, дипломат заметил, что «людям требуется пример мужества, чтобы вернуться к нормальной жизни. Обществу необходимо наглядно показать, что терроризм не действует, и в конечном счете, сам себя уничтожает».

Отвечая на вопрос о расширении популистских движений в Европе, иерарх отметил, что многие люди на самом деле хотят искать новые пути решения проблем. Однако демократические страны должны стремиться к достижению «более глубокой формы политики, с большим интеллектуальным фундаментом». Тот же патриотизм не противоречит заботе об общем благе всех народов, добавил иерарх.

Комментируя желание Великобритании выйти из Европейского Союза, архиепископ Галлахер выразил надежду, что будет найдено такое решение в данной ситуации, которое устроит все стороны.

По материалам Radio Vaticana