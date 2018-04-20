Монеты, которые туристы бросают в фонтан Треви в Риме, идут на благотворительность

Миллионы туристов, соблюдая давнюю традицию, бросают через плечо монетку в знаменитый фонтан Треви, надеясь еще раз вернуться в Рим. Еженедельно работники местных служб извлекают эти монеты и передают их на нужды бедных города, сообщает портал Благовест-инфо со ссылкой на свои источники. Этой весной мэрия Рима продлила договор с организацией «Каритас Рим», согласно которому собранные в фонтане монеты расходуют на покупку продуктов и предоставление убежища бедным и нуждающимся.

Ежедневно туристы со всего мира бросают в фонтан Треви монеты на общую сумму в несколько тысяч евро. Затем деньги собирают городские рабочие с помощью мощных пылесосов. По информации «Каритас Рим», в прошлом году в фонтан в общей сложности бросили около 1,4 миллиона евро ((1,7 миллиона долларов). Хотя Городской Совет доверял знаменитой католической благотворительной организации сбор монет из фонтана в течение 20 лет, сейчас власти рассматривают вопрос о прекращении договора. Вместо этого планируется использовать деньги при финансировании различных городских проектов. Тем не менее, пока Городской Совет отложил свое решение и у «Каритас» будет возможность собирать монеты из фонтана по крайней мере до 31 декабря текущего года.

Директор «Каритас Рим» епископ Энрико Ферочи выразил солидарность «от лица всех жителей Рима по отношению к страждущим и обездоленным». По его словам, доверяя «Каритас Рим» деньги из фонтана Треви, Римский Городской Совет признает, что, «протягивая руку и сталкиваясь с самыми разнообразными формами бедности, особенно в помощи бездомным, пожилым, мигрантам и всем нуждающимся», католическая благотворительная организация «имеет особую и уникальную историю в городе». «Средства, которые туристы вносят неосознанно, позволяют им присоединиться к католической благотворительности и стать главными действующими лицами перемен для бедных города Рима», ― цитирует издание Э. Ферочи. Между тем, с недавних пор фонтан Треви стал недоступен для широких масс гостей итальянской столицы. Мэр города Вирджиния Рагги изменила движение потоков вокруг памятника таким образом, что подойти к нему близко можно теперь только в одном месте.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима. Его высота ― 25,9 м., ширина ― 49,8 м. Этот фонтан в стиле барокко построил в 1732—1762 годах архитектор Николо́ Сальви. Он примыкает к фасаду дворца Поли.

Фасад дворца и фонтан воспринимаются как единое целое, и поэтому фонтан кажется еще грандиознее. Из центральной ниши дворца как на колеснице выезжает Океан, сидящий на морской раковине, которую тянут тритоны и гиппокампы. В нишах по бокам от Нептуна помещены аллегорические фигуры, а над ними — барельефы. На правом барельефе молодая девушка указывает римским солдатам, где находится источник. От этого источника проложили акведук, по которому вода поступала в Рим.

Существует поверье, что человек, бросивший в фонтан Треви монетку, приедет в Рим еще раз; две монеты — любовная встреча; три — свадьба; четыре монеты — богатство; пять монет — разлука. В правой части фонтана расположены «трубочки влюбленных». По поверью, молодые пары, попившие из них воды, будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости. Фонтан Треви был запечатлен во многих фильмах, ставших классикой мирового кинематографа: «Римские каникулы», «Сладкая жизнь», «Безумно влюбленный» и других.