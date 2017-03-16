Монархия вредна для России и не имеет будущего, считают в ФЕОР

В Федерации еврейских общин России считают бесперспективными разговоры о восстановлении монархии в стране.

«Призывы к восстановлению монархии в России — это призывы к регрессу, который, как ни странно, бывает очень привлекательным, потому что в современном обществе, будь оно социалистическое, социал-демократическое или капиталистическое, человек должен рассчитывать в большей степени на себя. А в монархии, какая бы она ни была плохая, человек рассчитывает на царскую милость», — заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» в среду глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, комментируя слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что Россия нуждается в возрождении монархии.

По мнению Б.Горина, эти разговоры в России и в любой другой современной стране «являются чисто теоретическими».

«Ни о каком восстановлении монархии речи быть не может. Это невозможно не только технически, но и теоретически: как говорится в шуточном парафразе известной песни, фарш невозможно провернуть назад. Нельзя историю человечества указом Верховного Совета, Госдумы или чего-либо еще развернуть на сто лет назад», — полагает собеседник агентства.

По его словам, конспирологам «очень удобно считать, что немцы, англичане, евреи, поляки и незнамо кто еще уничтожили святую российскую государственность, но на самом деле никто не приложил к разрушению российской монархии больше сил и не послужил этому с большим успехом, чем сам Дом Романовых, который, как и библейская монархическая история, видел людей мудрых, глупых, слабых, сильных, но в конечном знаменателе разрушился, в общем-то, сам».

Как отметил Б.Горин, все началось не в феврале 1917 года, а гораздо раньше: «были события 1905 года, 1903-го, середины XIX века», и отречение Николая II от престола — «это был логический факт».

«Ведь не закончилось на том, что Николай II отрекся. Он же отрекся не в пользу Временного правительства, Учредительного собрания. Он отрекся в пользу престолонаследников, которые, в свою очередь, от монаршей власти отказались по той простой причине, что, и будучи императором, Николай II долгое время, если не большую часть своего правления, реальной властью не обладал, и от этого испытывал не только личные проблемы, но и страна пришла к кровавому XX веку, который начался не в 1917 году», — считает Б.Горин.

«Управленческая беспомощность в России и во время русско-японской войны, и во время первой мировой, невероятная коррумпированность, невероятный уровень продажности — это следствие в первую очередь разрушения административного аппарата, а оно было следствием того, что Россия была далеко впереди своего правящего режима», — отметил представитель ФЕОР.

По его словам, Россия, вырвавшаяся экономически и цивилизационно далеко вперед благодаря реформам и историческому развитию во второй половине XIX века и в начале XX века, «уже не была готова быть домостроевской страной, где император — это такой царь-батюшка, на которого все молятся».

«Способ правления пережил реальность, и в этой реальности отречение Николая II, будь оно вынужденное, насильственное или ненасильственное, это не только проявление его личной слабости, как многие сейчас хотят трактовать, это подчинение духу времени. И то, что не нашлось преемников на эту сладкую должность, это тоже проявление духа времени. Никому, будь то Петр I или Екатерина Великая, на том этапе уже не было дано развернуть Россию вспять и опять делать ее просвещенной монархией», — убежден Б.Горин.

Говоря о монархии с точки зрения иудаизма, он заявил, что это несовершенная форма правления.

«Когда израильский народ обратился к пророку Самуилу с просьбой поставить над ним царя, это было проявлением слабости народа. Народ отказался от коллегиального управления судей, законоучителей, то есть более или менее демократического управления, переложив свою ответственность на царей», — отметил Б.Горин.

Он указал на то, что в библейской истории было немного относительно праведных монархов, которых помнят как авторов библейских книг, — царь Давид, Соломон, и «это единицы по сравнению с десятками греховных монархов, которые появляются на библейских страницах и которые послужили одной из причин разрушения государственности как таковой, сначала Первого, а потом и Второго Храма».