Молодёжные встречи в Тэзе

В эти дни экуменическая община Тэзе, основанная братом Роже в 1940 году, собрала более четырёх тысяч молодых людей со всего мира. Среди них — молодёжь из арабских стран: во Францию приехали более ста молодых христиан из Египта, Ирака, Палестины и Ливана.

Перед микрофонами Ватиканского радио брат Шарль Эжен рассказал о главных событиях молодёжной встречи, которая в этом году проходит на тему «Открыть пути надежды». Каждое утро для ребят начинается с библейского чтения, комментария и размышлений, написанных настоятелем общины Тэзе братом Алоисом. Во второй половине дня проходят встречи в группах на тему связи между верой и жизнью, социальными и церковными обязательствами, верой и искусством. Каждый день — утром, днём ​​и вечером — участники собираются на общую молитву.

Среди специальных тем, предложенных для размышления молодёжи, — призыв «Упростить свою жизнь, чтобы делиться ею». «Эти слова, — отметил брат Шарль, — исходят из самого сердца устава Общины Тэзе, потому что брат Роже хотел создать очень простую общинную жизнь. Евангельское послание по своей сути очень просто; оно призывает и нас к простоте жизни. Именно простота позволяет людям делиться очень многим с другими. Таким образом, поиск простого образа жизни является вызовом для братьев нашей общины и затем предложением, с которым мы обращаемся к молодёжи».

Молитва, встреча, обмен опытом веры и культуры: таковы основные характеристики молодёжных встреч в Тэзе. Говоря о духовном пути юношества, брат Шарль отметил: молодым людям нужно открыть, что «сама молитва является очень простой реальностью; мы не должны искать феноменальных вещей в вере и молитве. Также и созерцательная молитва — в которой тишина и молчание очень важны — представляет собой путь, доступный каждому из нас. Господь призывает нас не вершить подвиги, но жить с Ним в очень простой связи, а она часто осуществляется в тишине и молчании».

Следующие две встречи в экуменической общине будут проходить второй половине августа. Первая из них начнётся 16 числа, в 12-ю годовщину трагической смерти брата Роже. «Можно сказать, — отметил в заключение брат Шарль, — что холм Тэзе наполнен духом брата Роже в течение всего года, поэтому его воспоминание будет у нас очень простым, как он сам того хотел». С 20 по 27 августа в очередной недельной встрече примут участие молодые христиане в возрасте от 18 до 35 лет.

Источник: Радио Ватикана