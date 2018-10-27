Молодые участники Синода поблагодарили Папу Франциска

В пятницу 26 октября молодежь, участвующая в Синоде епископов, устроила Папе Франциску праздник, приветствовав его цветами и песнями на разных языках и передав ему благодарственное письмо. Иерархи тоже принимали активное участие в празднике, а генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Балдиссери исполнил композицию Дебюсси на фортепиано, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы с тобой и со всеми епископами нашей Церкви, также и в трудные моменты», — пишут молодые люди в письме Святейшему Отцу. Участие в Синоде для них означает, что они вместе создали «маленький кусочек истории». «Мы просим тебя идти дальше по начатому пути, — пишет молодежь, — а мы молимся за тебя». Авторы письма уверяют, что они разделяют «мечту» Папы о Церкви, исходящей из самой себя, о Церкви – «полевом госпитале», открытом для всех и особенно для самых слабых, о Церкви, которая ставит в центр бедных, признавая в них Самого Иисуса.

Утром того же дня, на 20-й Общей конгрегации, состоялись выборы членов XV Ординарного Cовета Синода епископов. В него вошли иерархи со всех континентов, а также, в соответствии с новой Апостольской конституцией «Episcopalis Communio», главы департаментов Римской Курии, связанных с темой следующей Генеральной ассамблеи, и четыре прелата, назначенных непосредственно Папой.