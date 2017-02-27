Молодежь Польши направит свои свидетельства организаторам ВДМ в Панаме

У молодых людей Польши родилась идея написать молодежи из Панамы, чтобы поделиться свидетельствами на тему Всемирных дней молодежи и высказать свое мнение, почему следует принять в них активное участие.

Об этом агентству КАИ сообщил о. Эмиль Парафинюк, председатель Национального организационного комитета ВДМ в Польше.

Как отмечает священник, многие молодые люди из Польши по разным причинам не приняли участие в ВДМ, который проходил в 2016 году в Кракове. Наученные этим опытом, они хотят побудить своих сверстников из Панамы, чтобы те мобилизовались не только к подготовке, но также приняли участие в предстоящей молодежной встрече.

«Страна, которая организует ВДМ, иногда поддается искушению быть прежде всего организатором, и только во вторую и третью очередь — участником. Между тем, если она хочет стать действительно хорошим организатором, нужно также быть участником этого события», — замечает председатель оргкомитета ВДМ в Польше.

Письмо к панамской молодежи может написать каждый: как тот, кто участвовал в ВДМ, кто был организатором или волонтером, так и тот, кто не решился или не смог присоединиться к этому событию.

Также одна из целей послания польской молодежи, как отметил о. Парафинюк, — это добавить смелости молодежи Панамы, которая часто подчеркивает, что их страна небольшая и имеет скромные организационные возможности в сравнении с предыдущими организаторами.

По материалам catholic.by