Молодая сибирячка написала откровенную книгу о своей страшной болезни

27-летняя писательница из Новосибирска Маша Попова презентовала книгу «Это у меня в крови» о своей борьбе с раком крови — встреча с девушкой прошла вечером 18 марта в литературной гостиной новосибирского магазина «КапиталЪ».

«В 2012 году я заболела лейкозом — рак крови в народе — и легла в больницу. Люди постоянно задавали вопрос: «Как там твои дела, почему не приходишь в институт?». И я решила, что лучше не писать длинные персональные сообщения, а вести дневник и публиковать его в интернете — люди смогут смотреть, комментировать. Моя ближайшая пункция будет в апреле — я надеюсь, что она будет последней», — рассказала Маша Попова на встрече в «Капитале».

Маша Попова родилась в Северске (Томская область), но ее детство прошло в новосибирском Академгородке. Когда девочке было 6 лет, семья переехала в Москву, но сейчас Маша вернулась на родину поближе к бабушке и дедушке, теперь она работает в рекламном отделе кинотеатра «Победа».

Маша Попова (на фото справа) родилась в Томской области, но ее детство прошло в Новосибирске. На фото слева — ведущая презентации, журналист Маргарита Логинова

По словам Маши, дневник о болезни превратился в книгу позже — в конце 2015 года издательством начал заниматься настоятель храма Рождество Христова в Митино (Москва) Феоктист Игумнов. Он отправил текст в издательство «Лепта», и оно связалось с Машей. В итоге девушке не пришлось платить издательству — оно напечатало «Это у меня в крови» за свой счет, а теперь отчисляет проценты от продажи книг (тираж — 4 тыс. экземпляров), рассказала писательница. Сейчас книга продается в «Капитале» за 300 руб.

«Когда я лежала в больнице, у меня была куча вопросов — я вообще ничего не знала про рак. Я ужасно его боялась, думала, что стоит произнести слово «лейкемия» — и все, ты сразу умрешь, и что об этом лучше вообще не говорить. Потом я легла в больницу и поняла, что все это можно пережить, что все это лечится», — пояснила Маша. Она отметила, что не боится непонимания от части читателей — целью было рассказать, что значит рак и как выдержать тяжелое лечение.

По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на презентацию в «Капитале» пришло около 40 человек — в том числе героини королевской фотосессии «Красота против рака».

Мария Морсина

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