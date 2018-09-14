Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата

Священный Синод РПЦ принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата.

«Священный Синод Русской Православной Церкви на своем сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения Патриарха Константинопольского за богослужением в Русской Православной Церкви», — сказал на брифинге председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Прекращение поминовения означает, что Патриарх Московский Кирилл перестанет произносить имя Патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении. Согласно чинопоследованию патриаршей литургии, на этом богослужении несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных Православных Церквей мира. По диптиху (перечню этих Церквей), признаваемому РПЦ, их сегодня в мире 15, причем Константинопольская Церковь в силу исторической традиции стоит в этом перечне на первом месте.

«Евхаристическое общение между Церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского Патриархата и Русской Православной Церкви совершать совместные богослужения», — пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Богословские диалоги и другие мероприятия с участием Константинопольского Патриархата также будут приостановлены.

«Причины такого решения заключаются в том, что Константинопольский Патриархат незаконно вторгся на территорию Московского Патриархата, назначив на Украине своих экзархов. На протяжении 300 лет статус киевской метрополии в составе московского патриархата не оспаривалсь. Теперь это оспаривание началось. Мы с этой позицией категорически не согласны”, – заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Иларион напомнил о том, что в начале 20 века, “когда обновленцы терзали Патриарха Тихона, Константинопольский Патриархат встал на сторону обновленцев”.

“Мы не стали бы вспоминать об этой странице в истории наших взаимоотношений с Константинополем, если бы эти печальные события не повторялись сегодня. Мы приняли решения вынужденно. Мы очень хотели избежать этого, на протяжении многих лет пытались решать проблемы с помощью диалогов. Последней такой попыткой была поездка патриарха в Стамбул. Сразу после этого последовала назначение экзархов. Уже 8 сентября мы предупредили, что ответные меры последуют в ближайшее время», – отметил представитель Московского Патриархата.

Митрополит Иларион сообщил, что несмотря на то, что Русская Церковь прекращает поминовение Константинопольского Патриархата и сослужение с его иерархами, это не означает полного разрыва евхаристических отношений. Он рассказал, что теперь поминовение будет начинаться с Александрийского Патриарха.

По мнению представителя Русской Церкви, «Константинополь очень торопится завершить автокефалию УПЦ, пока у власти находится нынешний президент Украины Петр Порошенко, который его поддерживает».

«Если все будет так же продолжаться, мы вынуждены будет полностью прервать евхаристические отношения с Константинопольским Патриархатом», – подчеркнул митрополит Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата рассказал, что Синод принял решение произносить молитвы о единстве святого Православия во время литургии во всех храмах Русской Церкви.

«Также мы обратились к главам поместных церквей с призывом инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине, чтобы совместно найти такое решение, которое поможет заврачевать раскол», – подытожил митрополит Иларион.

Константинопольский Патриархат высказался о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. 7 сентября было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщалось о назначении двух иерархов Констинтинопольской Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве.

Священный Синод Русской Православной Церкви выразил протест против данных действий Константинопольского Патриархата, заявив, что «данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».

Источники: РИА Новости и Правмир