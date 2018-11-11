Молитвенные прошения Святейшего Отца на ноябрь

«Все мы хотим мира. И больше всех его хотят те, кто страдает от его отсутствия»: так Папа Франциск начинает видеопослание, в котором поясняет свои молитвенные прошения на ноябрь.

«Мы можем произносить прекрасные слова, но если в нашем сердце нет мира, его не будет и в мире. Давайте строить евангельский мир, никого не исключая, полностью отказавшись от насилия и со 100-процентной любовью. Помолимся вместе о том, чтобы язык сердца и диалога всегда преобладал над языком оружия», — призывает Святейший Отец.

Источник: Vatican News