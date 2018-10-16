Молитвенные прошения Папы на октябрь: Святой Розарий о Церкви

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на октябрь.

В послании звучит призыв, адресованный всем верующим: на протяжении октября ежедневно молиться Святым Розарием, заканчивая его богородичным антифоном «Под Твою защиту», а также просить заступничества «святого Архангела Михаила, дабы отразить козни дьявола, стремящегося разделить Церковь».

Лукавый, подчёркивает Папа Франциск, приходит с большой властью; он приносит нам коробки с подарками, «но неизвестно, что у них внутри».



Под Твою защиту

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь.





Молитва святому Архангелу Михаилу

Святой Михаил Архангел, защити нас в бою, от бесчинств и козней диавола будь нам защитой. Да явит Свою власть над ним Бог, смиренно молим. Ты же, князь войска небесного, сатану и с ним духов злых, на погибель душам в мире рыщущих, богоданной своею отвагою да низвергнешь во ад. Аминь.

Источник: Vatican News