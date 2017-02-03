Молитвенная интенция Папы на февраль 2017

В феврале Папа Франциск призывает молиться за всех, кто переживает жизненные испытания, особенно за бедных, беженцев и отверженных обществом.

2 февраля 2017 года Ватиканский телецентр опубликовал на YouTube видеоролик со специальным обращением Святейшего Отца, в котором он лично озвучивает и объясняет свою молитвенную интенцию на текущий месяц.

«Мы живем в городах, которые переполнены небоскребами и торговыми центрами. Здесь заключают крупные сделки с недвижимостью, но значительная часть людей оказывается на улице, на обочине, на периферии. Как следствие этой ситуации, большое количество населения оказывается выброшено из активной жизни общества и маргинализировано: без работы, без горизонтов, без надежды. Не оставим же их!», — призывает Папа Римский.

«Молитесь вместе со мной за всех, кто переживает испытания, особенно за бедных, беженцев и выкинутых за черту общественной жизни, чтобы они нашли гостеприимство и утешение в наших сообществах», — озвучил свою молитвенную интенцию понтифик.

С 2017 года на каждый месяц назначается одна папская интенция по очереди — или евангелизация, или общая, в то время как раньше ежемесячно их было по две.

По материалам Radio Vaticana