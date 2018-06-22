Митрополит Тихон (Шевкунов) не имеет ничего против завершения строительства католического храма в Пскове

«Я не представляю, что Псковская епархия могла бы как-то влиять на представителей власти», — так митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) ответил на вопрос журналиста Псковской Ленты Новостей о завершении строительства католического храма в Пскове.

Уже много лет римско-католический приход Пресвятой Троицы в Пскове не может добиться решения проблемы с завершением строительства своего храма в городе. Некоторым наблюдателям представлялось, что этот вопрос блокировался именно представителями РПЦ. Комментируя ситуацию, новый псковский митрополит отметил, что этот вопрос относится к компетенции католической общины, а вопросы земельного характера он посоветовал решать с соответствующими исполнительными органами. «Русская Православная Церковь не занимается земельными вопросами, если только речь не идет о наших землях», — отметил он.

Также митрополит Тихон отметил, что у правящего епископа «нет никаких причин не встречаться с представителями других конфессий». Он подчеркнул, что планирует поддерживать добрые отношения и мир с представителями всех конфессий.