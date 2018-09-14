Митрополит Онуфрий отказал Константинополю в праве вмешиваться в дела Украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права вмешиваться в церковные дела Киева, считает митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Константинопольский патриарх прислал на Украину двух своих экзархов. Это антиканонично, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви», — заявил митрополит Онуфрий в интервью, показанном в пятницу украинским телеканалом «Интер».

По мнению главы УПЦ, Константинополь «не имеет ни морального, ни канонического пара вмешиваться в дела Украины».

«Они хотят командовать и учить нас жить?» — задал вопрос митрополит, подчеркнув, что Церковь «не может жить по стандартам мирской жизни».

Само предоставление константинопольского томоса об автокефалии ограничивало бы свободу УПЦ, считает он.

«У нас есть свой Синод, есть свой Архиерейский Собор, у нас есть свой церковный суд, у нас все есть… Томос — это уже ограничение нашей свободы, которая у нас есть. Нам этого не надо. Если он кому-то нужен, пускай делают его — нам он не нужен, у нас есть все атрибуты свободной жизни для нашего духовного успешного служения людям», — сказал митрополит Онуфрий.

По его мнению сегодня Украинскую церковь «затягивают в формат политической партии», для которой указанием «был бы не Христос, а какие-то политики».

Между тем сам митрополит Онуфрий линию своего поведения, по его признанию, выбрал давно.

«У меня были такие шансы в молодости, но я их отбросил. Одев духовные одежды, я должен заботиться о духовном. А те люди, которые одели на себя рясы и занимаются активно политикой, строят геополитические планы, просто нечестны (…) Перед Богом этим людям придется очень тяжело отвечать», — считает митрополит.

Как сообщалось, неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозил разрывом отношений с Константинополем. Ответные действия Константинополю будут обсуждаться сегодня на внеочередном заседании Священного Синода в Москве.

Источник: Интерфакс