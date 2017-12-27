Предстоятель УПЦ будет лично крестить пятого новорожденного в семьях священников

Предстоятель УПЦ будет лично крестить пятого новорожденного в семьях священников

Декабрь 27, 2017

Предстоятель Украинской Православной Церкви заявил о готовности лично крестить пятого новорожденного в семьях священников. Об этом он сказал на собрании духовенства Киевской епархии 25 декабря в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщает УНИАН.

«Если вы хотите такую традицию, я не против. Я думаю, нам нужно пятого (ребенка крестить. — Ред.). Выбираем день, собираем детей в соборе, приглашаем кого-то из владык, чтобы помог, и крестим всех, как этого требует Таинство крещения. Так что я готов»,  — сказал Предстоятель УПЦ.

«В Грузии третьего ребенка крестит Патриарх Илья. Но он (Патриарх – Ред.) не идет для этого в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно», — уточнил Митрополит Онуфрий.

Как известно, Предстоятель Грузинской Православной Церкви Патриарх Илия крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в Церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел почти 50 массовых крещений. На сегодняшний день крестниками Илии II являются более 30 тысяч детей.

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