Митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился к президенту Белоруссии с открытым письмом
Минский информационный портал TUT.BY сообщает, что предстоятель Католической Церкви в Беларуси архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к президенту страны Александру Лукашенко. Митрополита волнуют вопросы, связанные с законом о борьбе с домашним насилием. Текст послания приводится на сайте catholic.by.
Митрополит отмечает, что вопросы защиты института семьи, нравственного воспитания детей и молодежи волнуют всех. По его мнению, обсуждение таких важных для общества законопроектов должно вестись с участием представителей традиционных для Беларуси вероисповеданий. «К сожалению, эти законопроекты пока недоступны для общественности, что порождает разнообразные слухи и домыслы», — пишет Кондрусевич. Архиепископ выражает надежду, что «белорусское законодательство еще более четко поставит преграду пропаганде нетрадиционного сексуального поведения, афиширования и позитивного показа содомского образа жизни».
«Задачу сохранения и возрождения семьи, а также традиционных семейных и нравственных ценностей нашему обществу приходится решать в непростых социально-экономических условиях и в условиях пропаганды антихристианской семейной идеологии и тенденций принятия законодательных актов, которые противоречат традициям белорусского народа», — сказано в письме. Отмечает Кондрусевич и проблему насилия в семье в отношении женщин и детей: «Эти факты насилия недопустимы, ведь именно семья как основа общества и богатейшая школа человечности должна быть наиболее безопасным местом для них. Родители должны иметь возможность свободно воспитывать своих детей в духе любви и традиционных нравственных ценностей. Искусственное же противопоставление прав и интересов ребенка правам родителей является недопустимым и даже парадоксальным».
Кондрусевич пишет, что хотелось бы ознакомиться с предложениями по новой концепции закона о борьбе с домашним насилием, чтобы иметь возможность их обсудить. «Ведь если некоторые изменения, о которых ведется дискуссия в СМИ, приобретут силу закона, то они могут привести к несправедливому преследованию добросовестных родителей за самое незначительное и безобидное „наказание“ ребенка в целях его безопасности, воспитания и дисциплины», — отмечает он. Кондрусевич считает, что «дети должны быть защищены от преступных действий взрослых, в том числе и родителей, но нельзя считать преступлением разумное наставление и упреки детей любящими родителями с целью воспитания». По его мнению, стоит со школьных лет готовить людей к созданию семьи, чтобы избежать возможного насилия.
Кондрусевич просит президента «сделать всё возможное, чтобы реальные законодательные шаги способствовали сохранению и укреплению Богом созданного института семьи, защите женщин и детей от различных форм насилия, а также сохранению традиционных духовных ценностей, на которых должно строиться будущее нашего общества. «Католическая Церковь готова принимать участие в обсуждении законодательных проектов, в том числе направленных на защиту института семьи», — сказано в обращении.
Закон «О предупреждении насилия в семье» может быть принят в 2019 году. МВД уже не раз его анонсировало. Если закон утвердят, в Беларуси появятся понятия «экономическое насилие», «преследование», «домогательство», а список тех, кого можно будет обвинить в домашнем насилии, будет расширен. Правоохранители также предлагают официально запретить бить детей. Недавно суд Молодечненского района оштрафовал мать из Радошковичей, у которой изъяли девятерых детей. Женщину обвинили в том, что она била старших ремнем.
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