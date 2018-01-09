Митрополит Краковский спел колядки с детьми в трамвае (ФОТО)

В воскресенье 7 января арихиепископ-митрополит Краковский отправился в необычную поездку на специальном праздничном трамвае. Проезжая в зеленом вагоне по улицам Кракова, монсеньор Марк Ендрашевский распевал вместе с другими пассажирами рождественские колядки.

Этот трамвай невозможно было не заметить. Он весь сиял разноцветными огоньками гирлянд, а на его борту красовалась большая надпись: «Счастливого Рождества!» Еще большее удивление вызывала у прохожих звучавшая из салона музыка, которая становилась хорошо слышна, когда на остановках открывались трамвайные двери. Оказывается, все без исключения пассажиры этого трамвая исполняли хором колядки.

Этим трамваем во второй половине дня в праздник Крещения Господня разъезжал, в числе прочих, и митрополит Кракова. На входе в салон его приветствовали трое волхвов и поднесли ему символические дары. Митрополит тепло поблагодарил присутствующих за подарки и приглашение присоединиться.

«Я очень рад принять приглашение проехаться в таком трамвае, — сказал в частности он, — и возможности вместе с вами петь польские колядки, которые возвещают, что Господь послал нам Сына Своего, а Он родился как младенец в Вифлееме, одарив весь мир ликованием от Своего пришествия. Необходимо везде и повсюду провозглашать эту Благую Весть, и наше колядование – это одна из форм такого возвещения».

Польский иерарх отметил подчеркнул, что пение народом Божиим колядок свидетельствует о его великом радовании по поводу рождения на земле Спасителя. И хотя этому событию уже более двух тысяч лет, оно сохраняет для христиан всё свое великое значение. «Мне еще никогда не доводилось колядовать в такой форме, — добавил митрополит, — но это же так чудесно, петь вместе с самыми маленькими колядующими и делиться своей радостью с целым городом».

По убеждению архиепископа Ендрашевского, колядование – это важнейшая семейная традиция, которую следует всячески сберегать. «Как хорошо, когда на праздничных встречах присутствуют люди, умеющие играть на музыкальным инструментах. Тогда и общее пение становится красивым, но, что самое главное, создаётся атмосфера, о которой неоднократно свидетельствовал своим примером Иоанн Павел II: чтобы петь, быть вместе и таким образом благодарить Бога за то, что Он послал нам Своего Сына. Общее пение колядок – это превосходнейшая форма общинной молитвы», — подвел итог предстоятель Краковской архиепархии.

В музыкальное путешествие по улицам Кракова отправились многие жители этого древнего города. «Не буду скрывать, трамвай ассоциируется у нас в первую очередь с будничной суетой, — говорит одна из пассажирок, пани Виктория. – Но сегодня всё по-другому. Ощущается праздничная атмосфера, и как бы хотелось распространить ее и на наступающие трудовые будни». «Это прекрасная задумка, так уместная на исходе Рождественских праздников, — вторит ей пассажир, пан Петр. – Мало того, что тут можно попеть в свое удовольствие и услышать неизвестные мне прежде колядки. Можно еще в дружеской атмосфере проехаться по родному Кракову, оценить из окна праздничное убранство его улиц и иллюминацию».

Музыкальное сопровождение путешествия в праздничном трамвае обеспечили учащиеся краковской Государственной общеобразовательной музыкальной школы II ступени имени Фредерика Шопена.

По материалам franciszkanska3.pl и niezalezna.pl