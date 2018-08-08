Митрополит Кондрусевич уверен, что белорусское общество нуждается в духовных переменах

6 августа во время проповеди на праздничной Мессе в день Преображения Господня митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на необходимость изменения менталитета белорусского общества. Католический иерарх видит много негативных тенденций, касающихся духовной жизни народа.

В том числе — проект Закона о домашнем насилии, который в определенных моментах противоречит Священному Писанию, особенно в области воспитания детей, запрещая наказывать их за неподобающее поведение.

Также — продвижение гендерного идеологии, смысл которой в том, что не физиология определяет пол человека, а общественная культура. Гендерная идеология противопоставляется Богу, отметил архиепископ:

— Отторжение пола от биологии — это удар по идентичности и достоинству человека, а также уничтожение общественных ценностей и связей.

Гендерная идеология противопоставляется семье как исторической, Богом созданной структуры любви и жизни, — цитирует иерарха Catholic.by.

Также у председателя Конференции католических епископов Белоруссии большую тревогу вызывает так называемое «упорядочение» Военного кладбища.

— Последние месяцы первыми новостями в нашей стране является проблема ресторана «Поедем поедим», расположенного рядом с Голгофой нашего народа — урочищем Куропаты. Как такое могло случиться? Кто и почему дал разрешение? Где этические нормы поведения? Почему рядом с местом геноцида нашего народа построили место для развлечения? Пойдет ли туда адекватный человек, будет ли там веселиться, глядя через окно на место ужасной мученической смерти наших предков? — задается вопросом архиепископ Кондрусевич.

Он рассуждает, что, возможно, совесть тех, кто давал разрешение, кто строил и кто туда идет, спит?..

— Похоже, что стремление к наживе любой ценой становится большим, нежели уважение к местам захоронения умерших, тем более невинно погибших, — продолжает иерарх. — Поднятые выше проблемы нашего общества и ресторан «Поедем поедим» — это лакмусовая бумажка нравственного состояния нашего общества, которое требует прежде всего духовной перемены.

Монс. Кондрусевич пожелал, чтобы праздник Преображения Господня побудил к этой перемене, чтобы люди уважали свою историю, а не издевались над ней, и чтобы она стала настоящей наставницей жизни.

По материалам katolik.life