Митрополит Кондрусевич: Пришло время «пропылесосить» Библию

В Минске 6 августа у костела святых Симеона и Елены состоялся праздник в честь Франциска Скорины по случаю 500-летия белорусского книгопечатания. В празднике приняли участие представители разных христианских конфессий.

В самом храме были устроены выставки, презентации книг христианских издательств. Перед многочисленными верующими, которые пришли на праздник, выступили духовные лица, ученые, литераторы, сообщает catholic.by.

«Этот год в Белоруссии является Годом науки. Так совпало, что в нем мы празднуем юбилей 500-летия Библии Скорины и белорусского книгопечатания», — такими словами открыл празднование митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Божественное Провидение сделало так, что Франциск Скорина издал Библию на белорусском языке именно 6 августа 1517 года, в праздник Преображения Господня. Библия — это вечно живое и действенное Слово Божие. Вдохновенное Богом Слово дано нам с целью изменения нашей жизни, а, значит, — для нашего преображения», — подчеркнул архиепископ.

«В настоящее время нет никакой проблемы приобрести Библию. Однако присутствие Библии еще не значит, что мы ее читаем и изучаем. У многих она «запылившаяся». Пришло время «пропылесосить» Библию. Не пылесосом, а горячим стремлением ее познания. Необходимо посмотреть на нее как на бестселлер веков, каждое предложение которого является источником Божьей мудрости», — призвал митрополит Кондрусевич.

Источник: krynitsa.info