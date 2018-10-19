Митрополит Иларион выступил на заседании Синода епископов Католической Церкви

18 октября 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибывший с рабочим визитом в Рим, в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви принял участие в пленарной сессии XV Генеральной ассамблеи Синода епископов Католической Церкви, которая проходит в Ватикане и посвящена теме «Молодежь, вера и призвание».

Митрополит Иларион приветствовал собравшихся от имени Святейшего Патриарха Кирилла и всей Русской Православной Церкви, отметив, что тема молодежи, ее веры во Христа и призвания к церковному служению является одним из наиболее актуальных вопросов для всех христианских исповеданий. В своем слове, произнесенном на итальянском языке, митрополит особо подчеркнул, что в современную эпоху, когда за молодежь борются различные силы, миссия Церкви состоит в том, «чтобы научить молодые поколения отличать добро от зла, правду от лжи, настоящее и действительно ценное от преходящего и наносного». Владыка выразил убеждение, что самое ценное, что Церковь может предложить всем поколениям, – это Сам Господь Иисус Христос, чей евангельский образ не может не вызвать отклик в сердцах молодых людей.

Председатель ОВЦС призвал развивать православно-католическое сотрудничество, совместно свидетельствуя о Евангелии спасения, и с удовлетворением отметил как положительный пример такого сотрудничества проект «Летних институтов», ежегодно реализуемый Русской Православной Церковью и Святым Престолом с 2015 года.

В заключение сессии Папа Франциск, а также многие другие участники Генеральной ассамблеи Синода лично поблагодарили Его Высокопреосвященство за выступление.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС