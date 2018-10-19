Митрополит Иларион выступил на заседании Синода епископов Католической Церкви

Митрополит Иларион выступил на заседании Синода епископов Католической Церкви

Октябрь 19, 2018

18 октября 2018 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибывший с рабочим визитом в Рим, в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви принял участие в пленарной сессии XV Генеральной ассамблеи Синода епископов Католической Церкви, которая проходит в Ватикане и посвящена теме «Молодежь, вера и призвание».

Митрополит Иларион приветствовал собравшихся от имени Святейшего Патриарха Кирилла и всей Русской Православной Церкви, отметив, что тема молодежи, ее веры во Христа и призвания к церковному служению является одним из наиболее актуальных вопросов для всех христианских исповеданий. В своем слове, произнесенном на итальянском языке, митрополит особо подчеркнул, что в современную эпоху, когда за молодежь борются различные силы, миссия Церкви состоит в том, «чтобы научить молодые поколения отличать добро от зла, правду от лжи, настоящее и действительно ценное от преходящего и наносного». Владыка выразил убеждение, что самое ценное, что Церковь может предложить всем поколениям, – это Сам Господь Иисус Христос, чей евангельский образ не может не вызвать отклик в сердцах молодых людей.

Председатель ОВЦС призвал развивать православно-католическое сотрудничество, совместно свидетельствуя о Евангелии спасения, и с удовлетворением отметил как положительный пример такого сотрудничества проект «Летних институтов», ежегодно реализуемый Русской Православной Церковью и Святым Престолом с 2015 года.

В заключение сессии Папа Франциск, а также многие другие участники Генеральной ассамблеи Синода лично поблагодарили Его Высокопреосвященство за выступление.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС

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