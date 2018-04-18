Митрополит Иларион обнародовал миротворческое воззвание религиозных лидеров в связи с ситуацией в Сирии

Совместное миротворческое заявление о ситуации в Сирии приняли 14 апреля религиозные лидеры: Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ближневосточные Патриархи. Текст заявления обнародовал 17 апреля председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, выступив перед журналистами в ОВЦС. «Та тяжелая международная обстановка, которая сложилась сегодня вокруг Сирии и которая грозит глобальным кризисом, не могла оставить в стороне Русскую Православную Церковь», – отметил он.

Прежде чем зачитать совместное заявление, митрополит Иларион процитировал заявление трех сирийских Патриархов – православного Иоанна Х, сиро-яковитского Игнатия Мар Ефрема II и мелькитского Иосифа Абси, которые решительно осудили нанесенные западной коалицией удары по Сирии и призвали к восстановлению мира на сирийской земле.

«Три Патриарха несут свое служение в Сирии. Для нас, как сказал сегодня Святейший Патриарх Кирилл, это самое аутентичное и правдивое свидетельство. Это не свидетельство откуда-то из-за рубежа или основанное на слухах и инсценировках событий. А свидетельство тех людей, которые несут служение в регионе, своими глазами видят, что происходят, от своих верующих получают информацию из первых рук», – сказал митрополит Иларион.

Он сообщил, что второе совместное заявление стало результатом телефонных переговоров, которые состоялись в тот же день, 14 апреля, между Патриархом Кириллом и Папой Франциском. Предстоятель РПЦ разговаривал также с православным Патриархом Александрийским Феодором II, Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом III, а митрополиту Илариону поручил связаться и обсудить текст воззвания с коптским Патриархом Александрийским Тавадросом II и сиро-яковитским Патриархом Антиохийским Мар Игнатием Ефремом II.

Результатом переговоров стало совместное заявление религиозных лидеров, в котором выражена крайняя обеспокоенность нынешним состоянием военного конфликта в Сирии: «Мир подошел к опасной черте – к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве», к угрозе мировой войны, последствия которой могут быть катастрофическими. Подписавшие заявление призывают не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога.

«Второе заявление носит более общий характер, – пояснил глава ОВЦС, – но призыв один и тот же: необходим диалог. От языка конфронтации и несогласованных действий надо перейти к диалогу. И чем скорее этот диалог начнется, чем скорее все вовлеченные в конфликт стороны сядут за стол переговоров, тем это будет лучше для процесса мирного урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке в целом».

Благовест-инфо