Митрополит Иларион (Алфеев) принял в ОВЦС временного настоятеля англиканского прихода в Москве

18 января 2017 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона со священником Церкви Англии Патриком Ирвином, направленным ее руководством для временного служения в англиканском приходе св. Андрея в Москве.

Иерарх приветствовал гостя, пожелав ему успехов на новом поприще. В свою очередь отец Патрик передал председателю ОВЦС приветствие от Главы Церкви Англии Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Стороны высоко оценили значение состоявшегося в октябре 2016 года визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Великобританию и обсудили ряд аспектов взаимодействия между Русской Православной Церковью и Церковью Англии.

Во встрече также принимали участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудник секретариата Ф.В. Чэмпион.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС