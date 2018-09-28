Митрополит Иларион (Алфеев) посетил святилище Фатимской Богоматери в Португалии

Митрополит Иларион (Алфеев) посетил святилище Фатимской Богоматери в Португалии

Сентябрь 28, 2018

18 сентября 2018 г. , председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и ответственный за диалог с Римско-Католической Церковью, прежде чем выступить с докладом в Португальском католическом университете Лиссабона, посетил храм и место явлений Пресвятой Богородицы в Фатиме.

Это первое посещение митрополитом Иларионом Фатимы, хотя ранее он уже бывал в Португалии, отмечает официальный сайт Фатимского святилища.

Председатель ОВЦС МП пояснил, что когда программа двухдневного пребывания в Португалии уже была намечена, он незамедлительно попросил о посещении Фатимы, так как много читал об этом месте, и для него было очень важно увидеть это «место покоя».

В Часовне Явлений митрополит Иларион молился некоторое время в тишине, после чего попросил о возможности поставить свечу наподобие того, как это делают многочисленные паломники.

После посещения санктуария епископ Лейрии-Фатимы Антонио Марто, сопровождавший митрополита в этом маленьком паломничестве, преподнес ему медальон в память о столетии с момента явлений Богородицы (1917 г.), а также книгу «Воспоминаний матушки Лючии», переведенную на русский язык.

Предыдущим представителем Русской Православной Церкви, посетившим Фатиму, был Ленинградский митрополит Никодим (Ротов).

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