Митр. Кондрусевич: закон о домашнем насилии дает чиновникам возможность вмешательства в семью
Католический иерарх подчеркивает, что ювенальная юстиция негативно сказывается на отношениях между родителями и детьми.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич опубликовал свои замечания относительно Концепции закона «О противодействии домашнему насилию» МВД Республики Беларусь. По словам председателя Конференции белорусских католических епископов, утверждения об «укреплении института семьи», содержащиеся в Концепции, прямо противоречат ее содержанию, которое атакует традиционные семейные ценности.
Митрополит Минско-Могилевский отмечает, что Концепция глубоко противоречит национальным, культурным, а также духовным традициям белорусского народа. Архиепископ подчеркивает, что позиция разработчиков проекта закона противоречит официальным выступлениям президента Республики Беларусь и некоторым элементом внешней политики, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей.
Архиепископ Кондрусевич акцентирует внимание на введении в Концепцию терминов «экономическое насилие» и «психологическое насилие», которые, по его мнению, является очень опасными:
— Широкие рамки этих понятий открывают неограниченное пространство для недобросовестного поведения и грубого вмешательства в семью разнообразных чиновников, — цитирует иерарха Catholic.by.
Митрополит уверен, что эти термины являются элементами ювенальной юстиции, из-за которой прежде всего пострадают отношения между родителями и детьми. Это негативно скажется на возможности родителей адекватно заниматься воспитанием детей, также ослабнет авторитет родителей и престиж отцовства, уверен архиепископ Кондрусевич.
— Надуманное понятие «экономического насилия» призвано раз и навсегда подорвать иерархию в семье, готовность родителей быть кормильцами и воспитателей своих детей, и, собственно говоря, вообще становиться родителями, — считает председатель Конференции католических епископов в Белоруссии.
Он особенно насторожен и утверждениями о «недопустимости рассмотрения обычаев, религиозных убеждений, вероисповедания, традиций как оправдания любых форм домашнего насилия». Митрополит Кондрусевич опасается, что Концепция откроет большие возможности контроля над верующими семьями, за которым может последовать применения репрессий к родителям, которые занимаются религиозным воспитанием детей.
Католический иерарх призывает всех католиков, других верующих и людей доброй воли не остаться равнодушными к принятию закон, который может стать судьбоносным для Белоруссии. Архиепископ просит вознести молитвы к Всемогущему Богу, чтобы Он сохранил народ от вредного влияния гендерной идеологии.
Источник: katolik.life
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