Митинг дружбы народов в Римини будет посвящен теме счастья

XXXVII «Митинг за дружбу между народами» будет проходить 19-25 августа в итальянском Римини.

Этот крупнейший христианский европейский форум проводит международное движение «Общение и Освобождениe» («Comunione e Liberazione», CL); его ежегодно посещают сотни тысяч человек из разных стран, напоминает портал «Благовест-инфо».

«Одни и те же силы двигают историю и делают людей счастливыми» («The forces that move history are the same that make man happy») – это ключевая тема всего форума, которую с разных сторон и в разных форматах раскрывают многочисленные мероприятия.

Сформулированная таким образом на сайте форума «увлекательная гипотеза» о тождестве сил, которые действуют в судьбе конкретного человека и в «большой истории», является непрямой цитатой из беседы о. Луиджи Джуссани, основателя и духовного наставника CL, пояснила для «Благовест-инфо» участница форума, научный сотрудник фонда «Христианская Россия» (Италия) и Культурного центра «Покровские ворота» (Россия) Джованна Парравичини. Она напомнила слова прп. Бенедикта Нурсийского, запечатленные полторы тысячи лет назад, которые помогают приблизиться к пониманию этой темы: «Бог вопрошает: есть ли такой человек, который жаждет жизни и желает счастья? Пусть исполняет заповеди Мои». На эти слова недавно обратил внимание Папа Франциск в своей «Речи о Европе»: «Человек обнаружил в своем личном опыте, что решающим моментом всей истории, пространства и времени является непреодолимое ожидание счастья, которое возможно во встрече с новым, удивительным Присутствием, не сводимым к сумме простых способностей человеческой личности» (так излагает сайт форума мысль понтифика).

Комментируя тему Митинга, Джованна Парравичини отметила: «Важно, что в нашей общей теме есть слово «счастье», потому что сегодня в нашем мире, раздираемом конфликтами и войнами, это слово кажется неуместным. Например, в Европе в последнее время очень трагично и резко вспыхнула проблема мигрантов. В ответ появилась характерная черта сегодняшнего менталитета – это отторжение, отрицание, выстраивание стен: порты закрываются перед кораблями с мигрантами, их не хотят принимать, и никому не стыдно, как будто так и надо. Можно построить свое счастье и покой на несчастье другого; главное – защитить свои национальные и корпоративные интересы, а другие… Пусть будет как будет! Это позиция новых политиков в Италии и в других европейских странах. Поэтому в таком контексте говорить о счастье, о том, что может спасти «большую историю», – это огромный вызов. Эта тема важна сегодня как никогда».

Как известно, счастье все понимают по-своему. О каком счастье собираются размышлять участники Митинга? По словам Дж. Парравичини, речь идет о том, чтобы учиться «смотреть на реальность глазами Бога. Это такой взгляд, который прежде всего видит ценность реальности, положительную суть человека, который оказался перед тобой, и ты признаешь, что сам факт существования другого – это уже благо. Причем такой взгляд может быть не только на личном, но и на социальном, политическом, мировом уровне».

Обычно форум открывается торжественной мессой, и каждый его день наполнен большими и малыми тематическими встречами, презентациями, выставками, соревнованиями, спектаклями и т. д.

Но в этом году, как сообщила собеседница «Благовест-инфо», «метод немного поменялся: главный акцент сделан на выставки, каждая из которых будет сопровождаться тематическими встречами и дискуссиями, помогающими осмыслить заявленную тему».

Дж. Парравичини сделала краткий обзор некоторых выставок. По традиции, одна из выставок посвящается библейской тематике и ее преломлению в наше время. Главным героем выставки -2018 станет многострадальный Иов, а главной темой – человеческое горе, тайна страдания, драматический диалог между Богом и человеком в библейские времена и сегодня.

«Жесты и слова Хорхе Марио Бергольо» – эта выставка расскажет о жизненном пути нынешнего понтифика. Она не просто представит вехи биографии, но покажет, «что богатство традиции и веры воплощается в истории и не утрачивается, а возвращается к встрече со Христом, присутствующим сегодня», как анонсировано событие на сайте Митинга. По словам Дж. Парравичини, это не просто дань уважения – важно рассказывать о Папе Франциске широкому кругу людей, потому что «даже многие католики считают, что Папа – это немного… чересчур, что он слишком открыт». Но дело в том, что Франциск «призывает к максимализму Евангелия, к тому, чтобы жить Евангелием полностью – и это пугает одних (например, некоторых традиционных католиков, которые оказываются на месте старшего сына из евангельской притчи о блудном сыне) и привлекает других, которые приходят в церковь, потому что видят человеческое лицо веры». Задача выставки – показать, что Папа Франциск – это «логичное развитие и продолжение папского служения, которое несли Иоанн XXIII, Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI», сказала участница форума.

50-летию студенческих волнений в Европе в 1968 г. посвящена большая выставка «Нам нужно все». Организаторы предлагают задуматься о том, каковы были подлинные причины студенческих бунтов, в чем были их требования, почему в некоторых европейских странах это движение слилось с терроризмом. Будет обращено внимание на то, что многие вопросы, поставленные студенческими бунтами, были уже ранее проработаны как задачи церкви в документах II Ватиканского собора. Почему бунтующее поколение не приняло предложения Церкви? Почему не удалось найти общий язык? Как строятся отношения между детьми и взрослыми, между традициями и инновациями, между желанием и утопией? Ответы на эти в опросы важны для сегодняшнего дня.

«Христианская Россия» не будет делать в этом году отдельную «русскую выставку», но готовит ту часть большой экспозиции, которая посвящена событиям в СССР в 1968 г.: это начало инакомыслия, танки в Праге, выход на Красную площадь восьми протестующих смельчаков и т.д. Будет представлен личный опыт диссидентов, свидетельства очевидцев, нравственное осмысление событий в произведениях Солженицына и других авторов. Здесь важно подчеркнуть, что эти события сплотили инакомыслящих в СССР, в отличие от протестующих на Западе, считает собеседница «Благовест-инфо».

Но все же фонд «Христианская Россия» устраивает и свою маленькую выставку в память о своем основателе о. Романо Скальфи (1923-2016) – 12 стендов расскажут о главных этапах жизни священника, о его проповеди и деятельности. «Личность о. Романо – это свидетельство одного из мостиков, которые объединяют Россию и Запад в поисках счастья», – сказала Парравичини.

Далее она анонсировала еще ряд выставок. Одна из них посвящена известному богослову Романо Гвардини (1885-1968), в творчестве и в личности которого «соединились вера и жизнь, было преодолено раздвоение между христианством и человеческим опытом». Выставка «Арабы и Европа: взаимодействия» сосредотачивает внимание вокруг древней Александрийской библиотеки и единого культурного пространства Средиземноморья, но перебрасывает мостик к современным проблемам взаимодействия культур в Европе. И это не только и не столько академический интерес, отметила Дж. Парравичини и проиллюстрировала это примером. Недавно некий араб написал в ФБ: «Я живу в Италии, понимаю, что мы должны уважать вашу культуру и интегрироваться, но давайте и вы, европейцы, сделаете один шаг навстречу. Например, введите арабские цифры в свой обиход». Какова же была реакция? Поднялась волна возмущения, итальянцы писали: «Ишь чего захотели?! Езжайте к себе домой!» Парравичини прокомментировала: «Но это же элементарная неграмотность – мы же и так используем арабские цифры столетиями! Вы что, хотите римские палочки писать? Это конечно, шутка, но она проявляет не только невежество, но и готовность к конфликту». Еще и поэтому так важны просветительские проекты Митинга.

Помимо перечисленных, в рамках форума будут проведены выставки, посвященные археологическим раскопкам в Сирии и состоянию древних памятников в разрушенной войной стране; творчеству Дж. Гуарески, экологии, спорту. Как диалог иллюстратора и комментатора «Божественной комедии» Данте задумана выставка, которую проводят известный художник Габриэль Дел’Отто и не менее известный педагог Франко Нембрини.

С подробной программой Митинга-2018 можно ознакомиться на сайте форума.