Миллион верующих собрала Папская Месса в Милане

25 марта во второй половине дня, в одном из крупнейших исторических парков Европы — парке Монцы в Милане, Папа Франциск совершил Святую Мессу торжества Благовещения, в которой приняли участие около миллиона верующих и паломников.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал фрагмент из Евангелия дня, в котором говорится об архангельской вести Деве Марии о будущем рождении Сына Божьего. Это событие Папа Франциск связал с другой евангельской вестью — о рождении Иоанна Предтечи. Первое возвещение происходит в галилейской провинции, в анонимности дома юной девушки Марии, другое — в святилище Иерусалимского храма, в присутствии множества людей. По словам Святейшего Отца, этот значительный контраст указывает на то, что встреча между Богом и людьми может происходить в самых разных и необычных условиях, даже на периферии: Господь всегда желает войти в наш дом, в нашу повседневную жизнь, наполненную борьбой, тревогами и стремлениями. Так же и теперь в городах, школах, на площадях, в университетах, больницах звучит Благая Весть, зажигая в людях свет жизни и надежды.

Однако все мы — подобно Пресвятой Деве Марии — можем почувствовать и смущение, и растерянность перед лицом окружающих реалий, которые заглушают радость и ожесточают душу, подчеркнул Святейший Отец:

«Как будет это в наши времена, полные спекуляций? Спекулируют на жизни, на труде и семье, на бедных и мигрантах, на молодёжи и её будущем. Кажется, всё сводится к цифрам, а с другой стороны, повседневная жизнь многих семей окрашивается неуверенностью, становится незащищённой. В то время как боль стучится во многие двери, а во многих молодых людях растёт недовольство из-за отсутствия реальных возможностей, повсюду процветает спекуляция».

Смущённый вопрос Пресвятой Девы «Как будет это?» звучит при современных головокружительных темпах, которые сегодня крадут у семей и общин время евангельской радости. Как можно сохранить христианскую надежду? — задался вопросом Папа Франциск. Необходимо искать новые способы обрести своё место в истории, нужно перестать быть «пассивными зрителями, ждущими от неба погоды», нужны отвага и смелость.

Говоря о неуверенности Пресвятой Девы Марии, а также о нашей собственной растерянности, Папа Франциск предложил три ключевых решения, чтобы помочь нам принять вверенную миссию. Прежде всего, нужно обратиться к памяти, как это сделал архангел, напоминая Пресвятой Деве о Господнем обещании Давиду. Также и мы, отметил Папа, призваны всматриваться в наше прошлое, чтобы не забыть, откуда мы пришли, чтобы сохранить наследие наших предков:

«Эта земля и её люди пронесли на себе боль двух мировых войн; порой они видели, что ненасытные амбиции некоторых заглушают их заслуженную репутацию трудолюбия и культуры. Память помогает нам не оставаться узниками речей, предлагающих раскол и разделения в качестве единственного способа решения конфликтов. Обращение к памяти является лучшим противоядием перед лицом ‘волшебных’ решений разделения и отчуждения».

Ещё одним важным шагом является гостеприимство и забота о нуждающихся, ведь в их лицах присутствует Сам Господь, подчеркнул Папа Франциск:

«Вы, миланцы, амвросианцы, являетесь также частью великого Народа Божьего. Народа из тысячи лиц, историй и отчизн. Народ Божий — поликультурный и полиэтнический, и в этом одно из наших достояний. Этот народ призван принимать различия, со всем уважением творчески их интегрировать и радоваться новизне, исходящей от других. Этот народ не боится быть открытым для периферий и границ».

Третьим шагом в принятии нашей миссии, по словам Святейшего Отца, является уверенность в том, что для Бога нет абсолютно ничего невозможного. Когда мы полагаем, что всё зависит от наших сил, то остаёмся пленниками своих способностей и близоруких горизонтов. Но когда мы позволяем Богу прийти к нам на помощь, то мы открываемся Господней благодати: тогда и невозможное становится реальностью:

«Об этом прекрасно знают эти земли, которые в ходе истории породили множество харизм, множество миссионеров, огромное богатство для жизни Церкви! Множество людей преодолели бесплодный пессимизм и расколы, открываясь Божьей инициативе. Они стали знаком того, насколько плодотворной может быть земля, которая не замыкается в собственных идеях, ограничениях и способностях, но открывается навстречу другим».

Источник: Радио Ватикана