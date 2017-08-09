Милан простился с кардиналом Теттаманци, верным свидетелем Христа

8 августа апостольский администратор архиепархии Милана кардинал Анджело Скола предстоятельствовал на заупокойной Мессе по кардиналу Диониджи Теттаманци, отошедшему ко Господу в минувшую субботу. Более 5.000 верующих заполнили миланский собор. Святую Мессу сослужили 9 кардиналов, тридцать епископов и архиепископов, среди них новоизбранный архиепископ Милана монс. Марио Делпини, более тысячи священников. Попрощаться с кардиналом пришли представителей местных гражданских властей; итальянское правительство представлял министр сельского хозяйства Маурицио Мартина.

В своей проповеди кардинал Анджело Скола отметил: «Смерть этого человека, ‘достойного любви и любимого’, — как назвал его Папа Франциск в своем послании, — это не крах жизни; наоборот, это полнота: его смерть — это победа».

Ссылаясь на два чтения о Страстях Иисуса, предложенные Литургией, а затем на Евангелие, которое описывает встречу воскресшего Христа со Своими апостолами, кардинал Скола напомнил, что, подобно тому, как Христос принёс Себя в жертву ради всех нас, так и кардинал Теттаманци сумел сделать свою жизнь жертвой для других.

«В нём поражала его неизменная улыбка, выражение заразительной человечности, отражение нежности Иисуса и Пресвятой Девы Марии ко всем, кого он встречал и с большим терпением приветствовал каждого в отдельности».

Далее иерарх упомянул о многих видах деятельности, которыми занимался Теттаманци: много времени и сил он посвятил сотрудничеству со святым Иоанном Павлом II, Папой Бенедиктом XVI и — в последние годы — с Папой Франциском в области биоэтики и нравственных наук, в которых он был глубоко сведущим человеком.

«Что касается нашего дорогого города Милана, — продолжил апостольский администратор столицы Ломбардии, — отношения кардинала Диониджи с гражданским обществом имели большой вес. Это проявлялось в его открытости к социальной дискуссии, к которой следует добавить открытость экуменическую и межрелигиозную, в частности по отношению к еврейским братьям; его любовь к городу выражалась в особом внимании к проблемам семьи, брака, жизни, труда, а также маргинализации в их многочисленных и болезненных формах».

«Кардинал руководствовался глубоким чувством справедливости, — сказал далее кардинал Анджело Скола, — и это выражалось в поощрении и защите прав каждого человека. Он умел обличать недостатки нашего края с большой смелостью, но всегда в конструктивном ключе». Иерарх подчеркнул, что «вверить кардинала Диониджи Небесному Отцу не означает ограничиться жестом человеческой благодарности. Мы должны спросить себя о состоянии нашей веры и о нашей готовности служить», которая возникает из этой веры.

«Потому что именно эта вера двигала всеми проявлениями жизни кардинала. Он учил нас этому до конца, особенно в последние месяцы своей болезни, которую кардинал Диониджи переносил как полную и осознанную жертву. Смерть во Христе кардинала Диониджи проливает свет на всю его жизнь, и особенно на его служение».

В завершение своей проповеди апостольский администратор архиепархии Милана отметил: кардинал Диониджи во всём хотел быть верным свидетелем Христа, стараясь не упустить ничего из того, что вверила ему Церковь. «Амвросианская Церковь, и не только она, должна будет найти пути и формы для того, чтобы сохранить живым богатое наследие отца и учителя».

По окончании заупокойной Святой Мессы прах кардинала Теттаманци был предан земле в правом нефе миланского собора у подножия алтаря Пресвятой Девы Марии «Virgo Potens», рядом с гробницей блаженного кардинала Альфредо Шустера, бывшего в своё время архиепископом Миланским.

Источник: Радио Ватикана