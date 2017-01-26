Михаил Пиотровский попросил Патриарха Кирилла отказаться от Исаакиевского собора

Гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с просьбой рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Об этом сообщается на сайте Союза музеев России, президентом которого является Пиотровский.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора. Петицию против его передачи в пользование Русской Православной Церкви подписали порядка 200 тысяч человек.

«В своем письме… Пиотровский выразил убеждение, что мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества, и предложил Патриарху рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, на взгляд Михаила Пиотровского, сейчас РПЦ переданы практически все храмы и другие сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идет о считанных объектах, «имеющих знаковое, особое значение не только для Церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества».

Источник: РИА Новости